Katja K's frække fotos: Vi delte undertøj

Megafonen er Ekstra Bladets debat-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Katja K er selvudnævnt sex-ekspert og deler i denne uge ud af oplevelsen om frækt undertøj og pikante billeder

I de fleste tilfælde har mænd det bare nemmere end os kvinder.

Mænd bliver distingverede med alderen. De kan få børn med yngre kvinder, når de vil. Mænd får generelt højere løn end kvinder på arbejdsmarkedet. Osv. osv.

Men der er én ting, hvor det faktisk er kedeligt at være mand. Og det er deres undertøj!

De har ikke det store udvalg at vælge imellem. Som regel er udbuddet begrænset til boksershorts i farverne sort, hvid eller grå.

Men det er der lavet om på nu.

Et australsk lingeri-firma sælger sexet lingeri til mænd. Og ja, vi taler om både bh, trusser, bodystockings, toppe, hofteholdere, og g-strengstrusser.

Deres slogan lyder: For people with packages!

Jeg har fotograferet mand i sexet lingeri

Jeg må have været forud for min tid.

Da jeg var 20 år, besluttede jeg mig for at flytte til Johannesburg i Sydafrika. Middelmådigheden i Danmark var ved at suge alt liv ud af mig.

Jeg tog af sted med 1500 kr. på lommen, men fik hurtigt et job på en bar i Sandton, som var de hvide riges kvarter i byen.

Der mødte jeg Graham - en 20 år ældre, velhavende engelsk business-mand.

Hede blikke blev udvekslet, og vi indledte straks et forhold.

Han rejste ofte på businessclass til London og havde shoppet sexet lingeri i Harrod's.

Så kom han hjem og besøgte mig og sad der forventningsfuld i min sofa, imens jeg klædte om i soveværelset. Iførte mig elegante, sexede strømper med hul det rigtige sted, hofteholder, og blonde-bh.

Jeg må have været en irriterende tøs, for jeg kunne godt lide at drille ham.

Råbte inde fra soveværelset med fortvivlet stemme:

'Oh no, it doesn’t fit!', kunne jeg finde på at sige.

Så blev han så skuffet - indtil hans øjne lyste op igen, da jeg alligevel kom spankulerende ind i mit perfekte sexede lingeri, strømper og høje, sorte stiletter.

Han smed dollarsedler efter mig - og jeg ku’ lide det

Jeg dansede sexet foran ham, og han fik lov til at røre lidt, men kun hvis han smed dollar-sedler efter mig. Det var vores rollespilsleg.

Pengene brugte jeg på et spritnyt, professionelt Minolta-kamera. Jeg elskede at fotografere og tage selvportrætter.

Det skulle dog vise sig, at jeg også havde blik for mandlige linselus. Mine seksuelle eskapader var mange, og en del af dem ret eksperimenterende.

En aften havde jeg mødt en høj, flot fyr i nattens byliv og havde taget ham med hjem i min lejlighed. Først hedt forspil og så tog legen for alvor fat.

Efter intens sex og mit frække lingeri lå spredt ud over lejligheden begyndte han langsomt at samle det op og tage det på. Stykke for stykke.

Mine strømper, hofteholder, bh og trusser. Der stod han så i fuld figur med mit udstyr på. Han var selv godt udstyret, men nu var han komplet.

Jeg var hurtig på aftrækkeren, tog fat i mit kamera og begyndte at knipse løs.

Han poserede scenevant foran mig med stiv dolk, der strittede ud i de stramme trusser.

Et par dage efter at have indleveret min film til fremkaldelse skulle jeg hente mine dugfriske billeder. Der stod jeg så med en fræk fotoserie i hånden af en mand i mit sexede lingeri. Det var en funky oplevelse.

Den fotoserie kunne sagtens køre som salgskampagne for herrelingeri i dag!