Katja K's porno-forspil: 'Hvis jeg må se din, må du se min'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om det privilegium, det er at have valgt en karriere som international pornostjerne - og hvordan hendes og mandens fælles fortid bliver til et forspil på lagnerne

Hvor heldig har man lov til at være?

Jeg føler mig privilegeret på alle fronter.

Det var dog ikke alle, der kunne spå de kort, og mine modstandere havde allerede på forhånd givet mig joker-kortet.

Gennem mange år er jeg i diverse interviews blevet spurgt, hvilke konsekvenser (læs: negative) mit kontroversielle valg om at blive pornostjerne ville have af betydning for mit liv.

Det forudsættes af mange som værende en altødelæggende faktor for en ellers lovende pige.

Men jeg kan heldigvis nævne i flæng de mange sjove, interessante, udfordrende, berigende, og helt igennem positive muligheder og oplevelser jeg har fået i kraft af mit kontroversielle karrierevalg som international pornostjerne.

Én af dem sidder du og kigger på lige nu. Eller rettere læser. Mine klummer for EB. Dem er jeg glad for, og jeg er glad for, at du læser med. Også selvom det ikke er akademisk læsestof, men personlige og ærligt fortalte historier af mig.

Nogle af mine venner synes ikke, det er fint nok at skrive for en arbejderavis, men det er fint nok til mig.

Måske fordi jeg kommer fra en socialdemokratisk familie, selvom jeg altid selv har været liberal. Liberalt tænkende.

Frihed har været i fokus, og mit kontroversielle valg blev til et frigørelsesprojekt. Frihed til at gøre, som jeg havde lyst til, og skabe mit eget liv på mine egne vilkår. Ikke andres.

De værdier har jeg til fælles med min mand, som har en lignende baggrund som mig. Både hvad angår det frie liv og sexudfoldelserne på lagnerne og andre oplagte steder. Ja, han var også pornoskuespiller og model.

Vi mødtes på et pornoset for 20 år siden. Så ikke hinanden siden da, men genetablerede kontakten, og kemien genopstod på et splitsekund.

Det tog os ikke længe at finde ud af, at vi da helt klart måtte se, hvad vi hver især havde leveret af pragtpræstationer på det hotte filmlærred, siden vi skiltes første gang.

'Hvis jeg må se din, må du se min?'

Det er superfrækt at bruge vores fælles filmfortid på forspil. Vi sidder med esset i hånden, og vi skal ikke skilles igen.