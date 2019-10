Klæstrup om livsfarlig numseoperation: Man tager en chance

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha Klæstrup tager snart af sted for at få lavet sin numse større, det gør hun, selvom hun ved, at flere af døde af den form for operation, der kaldes en Brazilian Butt Lift

Som de fleste ved, tager jeg til Istanbul 3. november, og jeg skal have lavet en BBL (Brazilian Butt Lift, red) med implantater, og jeg glæder mig overdrevet meget.

Og til jer, der ikke ved, hvad det går ud på, så er det en fedtsugning af forskellige områder, og så sætter man fedtet ind i numsen. Men jeg har ikke nok fedt til at få det i numsen, så har jeg valgt, at jeg skal have implantater i stedet.

Jeg har valgt det, fordi jeg synes, det er en lækker operation. Jeg kan godt lide en fyldig numse, men da jeg ikke har det fra naturens side, må jeg snyde og få det.

Jeg ved faktisk ikke, hvor de suger fedt fra endnu. Jeg er meget spinkel, og der er sikkert ikke er så meget fedt at tage af. Alligevel suger de lidt fra forskellige steder, og det bliver godt. Nu kan min kirurg forme min krop, som jeg vil have den.

Jeg har ikke en grim røv. Jeg er ret lækker, som jeg ser ud nu, men alligevel vil jeg rigtig gerne have lavet det her. Det har intet at gøre med dårligt selvværd. Det handler om, hvordan jeg vil se ud. Jeg føler mig lidt som en skabelon, og så arbejder jeg videre ud fra den.

Jeg kan mærke, at jeg dag for dag bliver mere nervøs, men alligevel kan jeg slet ikke vente. Jeg ved godt, jeg kommer til at have meget ondt og få svært ved mange ting, men jeg er så heldig, at min mand tager med mig og passer på mig. Min mand er også glad på mine vegne, og han elsker mig, som jeg er, men alligevel ved han, det er det her, jeg vil have, så derfor støtter han mig hele vejen igennem - og mon ikke han også bliver glad for resultatet.

Jeg har fået rigtig mange beskeder om, hvordan jeg tør at få lavet lige præcis den operation. Jeg ikke er bange, fordi folk er døde af den operation. Hver gang, man er under kniven, er det en chance, man tager. Så længe du finder en kirurg, som er dygtig, så skal man ikke være nervøs.

Når du vælger en operation, skal du virkelig føle dig tryg ved din kirurg og stedet. Hvis man går ud med en dårlig fornemmelse, skal man stoppe. Der er ikke noget værre end at være i tvivl, og hvis du ikke er helt sikker på, du vil have den her operation, så vent og få den lavet på et andet tidspunkt.

Det er heller ikke alle, som vil tage til Istanbul og få det lavet. Hvad nu hvis det går galt? Men snak med hospitalet om alle ting, de skal jo nok hjælpe dig igennem. Jeg synes, at de er bedre til at lave de her operationer i udlandet end i Danmark.

Jeg har villet have en større røv længe. Jeg er for doven til træning, så derfor har jeg selvfølgelig tænkt mig meget om. Jeg har haft et møde med selve hospitalet, og da jeg gik derfra, følte jeg mig godt tilpas, og det er den følelse, man skal have.

Jeg forventer, at min krop bliver formet, som jeg vil have den, og jeg får en lækker, fyldig numse. Det bliver godt.

Jeg er så heldig, at Ekstra Bladet tager med mig, og at de kommer til at vise før- og efter-billeder.