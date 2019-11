Klæstrup raser over reklame-hykleri: Vi skal da ikke lyve om botox

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha Klæstrup raser i denne uge over, at influencere får kritik for at give børn dårlig selvtillid

Jeg læste et indlæg her den anden dag, som gjorde mig ret irriteret.

Det handlede om at influencere ikke tænker sig om når de reklamerer for botox, fillers, operationer og alt sådan noget. At vi vælger at give unge/børn dårligt selvværd, men hvorfor gør vi det ved at reklamere for de her ting?

Jeg kan ikke se et problem i det, nu er jeg en som har flere ældre følgere, men jeg har også unge, og jeg kan ikke se at det er et problem. Ville det være bedre, hvis vi bare fik det lavet og var uærlige omkring det? For så ville vi da give de her børn dårligt selvværd, like 'I woke up like this'. Dét må da give dårligt selvværd - vi er ikke perfekte, men vi vil måske gerne være det.

Vi skal ikke lyve omkring hvad vi får lavet, men være ærlige omkring det. Jeg har altid valgt at være ærlig omkring alt det, jeg får lavet og det, jeg vil have lavet.



Som influencere skal vi være ærlige og fortælle at vi ikke ser sådan her ud, jeg har både grå hår, som jeg farver, rynker, jeg fjerner med botox, og små læber, jeg får lavet større.



Jeg laver også reklame for de forskellige operationer og behandlinger. Hvis man har helt unge følgere, så skal de da også vide at ingen er perfekte. Hvis de har dårligt selvværd, skal forældrene jo ind over det og ikke os. Jeg tænker også, at hvis de har dårligt selvværd, kan det da umuligt have noget med os at gøre, men måske noget der er sket i hjemmet eller i deres omgangskreds.

Det er sådan jeg er

Selvfølgelig skal man tage et ansvar som influencer, men vi skal ikke lyve omkring hvordan vi ser ud, om det så er filler, botox, operationer eller laser. Så kan man også sige, at makeup er dårligt, for make up kan også ændre en totalt.



Hvis vi ikke skal fortælle hvad vi får lavet, hvem skal så? Man har jo set kendte mennesker lade som om de bare er så perfekte, men så viser det sig, at de faktisk er totalt 'falske'. De unge mennesker, som ser op til os skal jo ligesom vide, hvad vi gør.



Lad os snakke om forældre igen. De skal også være bedre til at følge med i, hvad deres børn laver på de sociale medier, og nej det er ikke at gå ind i deres privatliv, du behøver ikke tjekke deres beskeder, men stadig se hvad de laver. Mange vil ikke følge med i hvad deres børn laver fordi de er bange for om deres børn bliver sure, men som forældre skal vi ikke være deres venner. Vi er forældre, venner kommer til allersidst, vi har valgt at få et barn eller flere, derfor har vi også et ansvar i at beskytte de her børn, og hvis de følger mig, må forældrene jo tage en snak med deres børn om at jeg laver de her ting som jeg gør, det er ikke mit job, bare fordi jeg er et 'kendt' ansigt.



Skal vi så kun reklamere for tøj, og de ting, som ikke kan skade andre? Det er bare ikke okay. Så må man heller ikke reklamere for, at man træner eller noget.



Vi er som vi er, og det er det, de vælger at følge. Jeg mister følgere hver dag og det er okay, jeg er ikke for alle mennesker og det respekterer jeg. Jeg er som jeg er, jeg reklamere for diverse behandlinger og operationer, det er sådan jeg er.



Vi giver dem ikke dårligt selvværd, men folk der lyver omkring hvad de gør giver dem dårligt selvværd.