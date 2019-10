Klæstrup vild med lesbisk porno: Det er ikke utroskab

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha Klæstrup fortæller i denne uge om, hvorfor hun ser porno, og hvorfor det ikke er utroskab

Jeg har tit hørt folk snakke om, at porno er utroskab.

Det er ikke noget man skal se i et forhold. Men hvorfor?

Det er jo ikke fordi ens mand eller kone går ind igennem fjernsynet og så bliver kneppet eller knepper en. Det er en film, som kan hjælpe med at tilfredsstille sig selv. Intet andet.

Hvad så, hvis man ser en almindelig film, hvor der er en hed sexscene i. Er det så også utroskab? Men nej, det er noget andet. For der ser man ikke det hele.

Jeg føler, det er lidt dobbeltmoralsk, for hvorfor skal man stoppe sin partner i at se det?

Jeg ser porno.

Ikke tit, men jeg er også en af dem, hvor det tager virkelig lang tid at finde den, jeg vil se.

Jeg læser titlerne på videoerne, og det er måske dumt, for jeg gider da ikke sådan noget incest noget eller den populære: 'College girl does anal for the first time'. Altså, hvis det er første gang, så er hun måske dårlig?

Jeg skal måske slet ikke have lov til at se porno, for alt skal overanalyseres , og så ender det altid med, at jeg finder romantisk lesbisk porno.

Mange er krænket over porno

Jeg har lavet en afstemning på min Instagram. Her var der 85 procent, der stemte, at det ikke var utroskab - og jeg var helt i chok.

Måske fordi man aldrig har hørt om en kvinde, der kom ind og så sin mand godt i gang, og så var hun bare helt med på den. Man hører kun om folk, der brokker sig, men sådan er det jo også ude i verden.

Men! De 15 procent, der havde svaret, at det var utroskab. havde én procent mænd i sig. Resten var kvinder.

Selvom der var så mange, som ikke syntes det er utroskab, så er det alligevel vildt, at der er så mange kvinder, der føler sig krænket af det.

Det er jo bare porno

Jeg snakkede med min ven om det, og han sagde: 'Men Sasha, hvad hvis der var en film med en du kendte?'

Jeg kunne stadig ikke give ham ret. For det første vil jeg ikke se porno med en, jeg kender, men det er jo stadig bare pornofilm? Det er jo ikke fordi, de springer ud af skærmen.

Måske hænger det sammen med, at vi er blevet mere kropsforskrækket?

Eller at folk simpelthen bare synes, det er så respektløst, at man har lyst til at se på en anden kvinde eller mand end sin partner? Jeg kan virkelig ikke se, at det er respektløst.

Hvis begge parter er enige om, at det ser vi ikke i vores forhold, så okay, så lad være, men det er jo bare film. Det er ikke fordi man tager forbi swingerklubben og hygger sig derinde et par timer.

Sætter ikke grænser for manden

Jeg vil gerne være helt ærlig. Jeg er jaloux anlagt, men jeg ville aldrig sætte de grænser for min mand. Det er jo kun porno.

Jeg ville kunne forstå, hvis en partner ikke ville have sex mere på grund af porno. Så ville jeg fandeme også være ret ked af det. Man er jo intim med sin partner, og de fleste forhold har brug for den intimitet, derfor ville det da ikke være sjovt at blive skiftet ud med porno.

Måske bunder det i dårligt selvværd? At nogle kvinder måske tænker: 'Jamen de her kvinder er jo pænere end mig'. Og ja, de er pæne, men det er alle kvinder. Det er jo ikke kun hende fra den der pornofilm din mand så sidst. Det er en dårlig idé at sammenligne sig med andre kvinder.

Jeg syntes ikke, at porno er forfærdeligt, og jeg syntes helt klart, hvis man har lyst, skal man se det.

Man skal ikke være bange for, hvad ens partner siger. Måske han/hun selv ser det.