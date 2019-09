Klæstrups muslimske mand: - Har aldrig fortrudt

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. For nogle unge ville det måske være svært at opgive festerne for at blive familiefar, men Sasha Klæstrups mand har lært at elske sit nye liv

Jeg fandt min mand på min skole og ærligt, det var kærlighed ved første blik.

Jeg kan stadig huske måden, han kiggede på og hans smil.

Han var bare så dejlig, og jeg håbede, jeg ville se ham igen, og nu sidder vi her og har lige haft bryllupsdag, og snakken om børn bliver der talt mere og mere om herhjemme, men hvordan er det at gå fra at være ude og feste hver weekend til at blive familiefar på fuldtid?

Jeg har snakket med min mand og spurgt, om han ville forklare, hvordan han havde det og hvor stor en omvæltning, det var for ham. Så jeg har fået hans tanker til dette indlæg:

Fra fest til madpakker

At gå fra at være ude hver weekend og komme sent hjem hver dag til en hverdag med madpakker og godnathistorier er en stor ændring i mit liv.

Det har især gjort mig til en mere moden voksen og mere ansvarsfuld mand. Det har givet mig et nyt syn på livet, og hvordan man lever for at få de små mennesker i sit hjem til at vokse med en forstand på livet, som man selv guider dem mod.

Jeg vil ikke sige, jeg ikke savner at tage ud og feste eller være sent ude, men når man når en vis alder, så bliver man nødt til at indse, at børn ser op til en, og man vil gerne være et godt eksempel overfor dem, så de kan blive de bedste versioner af sig selv.



Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det ikke var svært.

Jeg har aldrig haft noget med børn, og nu står jeg som papfar til to piger og er med til at tage beslutninger om opdragelse, og det er svært, for når man kommer udefra, hvad må jeg så gøre, og hvor går grænsen?

Må jeg sige noget til pigerne, hvis de gør noget forkert, og Sasha ikke ser det?

Jeg vil jo være den søde papfar, som ikke sætter grænser for børnene, men de er stadig børn, og jeg skal jo være med til at forme dem som mennesker.

Jeg valgte Sasha og pigerne

Det valg tog jeg, da jeg valgte at være sammen med Sasha, jeg valgte jo ikke kun hende, men jeg valgte et ansvar og tre skønne piger.



Jeg har aldrig fortrudt mit valg, og det kommer aldrig til at ske, de børn er mit liv nu, og jeg vil til enhver tid vælge dem frem for alt andet.

De er fantastiske, og jeg kan klart mærke, at de elsker mig og savner mig, hvis jeg ikke er der.

Hvis jeg er ude, elsker jeg når de ringer og siger godnat, det gør bare det hele bedre, og jeg elsker mit liv nu.



Da Sasha var syg en fredag, og den mindste selvfølgelig skulle have fredags-slik, tog jeg hende med ned for at købe, jeg tænkte, at hun bare skulle vælge, hvad hun ville have.

Da vi kom hjem, og Tria viste Sasha det hele, sagde hun: 'Hold nu op, det er meget', men jeg havde så også købt for 500 til hende.

Det var hendes tur til at blive forkælet, vi smed så over halvdelen ud et stykke tid efter, og der har jeg så lært, at det måske var for meget.

Vælg kvinder med børn til

Jeg tænkte ærlig talt ikke, om mig og Sasha bare skulle være en flirt, eller om det skulle være seriøst, for hvorfor skulle jeg vælge Sasha fra på grund af hendes børn?

Jeg følte ikke, jeg var klar til børn, men jeg var klar til at tage chancen, og jeg har ikke fortrudt det siden.

Så hvis der sidder mænd derude, der vælger en skøn kvinde fra, fordi de ikke tror, de er klar til børn, så lad være.

Tag chancen, for det er virkelig det bedste, der er sket for mig.

Det er svært ja, men det er altså også det hele værd, og jeg ville aldrig vælge anderledes. Nu kan jeg kun glæde mig til, at vi en dag får vores familie til at vokse. Jeg ved at mine papbørn elsker mig, og jeg elsker dem af hele mit hjerte.