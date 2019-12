Latterlige 'regler' i tv-program: Jeg måtte ikke gå i bad

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Megafonens blogger Stephanie Star, foredragsholder og tidligere botoxdronning, fortæller i denne uge om den alvorlige sygdom, der ændrede hendes liv

Jeg fik i 2016 en slem infektion i tarmene, som tvang mig ud i en seriøs livsstilsændring, hvis ikke mit liv skulle blive til et helvede. Jeg kunne intet tåle. Hvis jeg spiste animalske produkter, fik min krop en total nedsmeltning. Jeg læste en masse artikler fra USA om folk, som havde samme udfordringer som mig, og det gav mig mod og troen på, at hvis jeg ændrede min livsstil drastisk, kunne jeg stadig blive 100 år.

Så I slipper ikke for mig endnu...

Jeg så mig selv i spejlet en trist vinterdag 2016. Mit spejlbillede og krop havde længe fortalt mig, at alt var galt. Jeg var et freakin' freakshow. Alt skulle ændres, hvis jeg ønskede at være en del af min datters liv, se hende blive voksen, få familie. Først og fremmest kunne jeg gøre op med det jeg så i spejlet.

Mine kunstige lokker måtte af. Mine negle. Det var slut med filler som forgiftede mit udseende og selvbillede. Botox, der lammede mit ansigt og min evne til at sige fra. Jeg stoppede med at spise animalske produkter. Mælken i min kaffe blev til rismælk. Ingen kød, fisk, smør, fløde, alle de ting som ofte er hovedingredienser i det italienske køkken, som er det mad jeg laver (min far vender sig i graven).

Ingen bad eller barbering

Det var ikke kun et opgør med filler og mad, men også min italienske baggrund, hvor den slags mad har samlet mennesker omkring mig. Selv sminken måtte lade livet og jeg gik benhårdt efter et liv i balance. Jeg så på mig selv, mere holistisk, nu var mit indre mere vigtigt end det ydre. Og det er sgu da ikke, fordi jeg er ligeglad med mit udseende eller vil ligne en rynkerøv, men nu spiser, træner og tænker jeg mig ung. DET er freakin' fedt.

I min egen proces blev jeg spurgt af et produktionsselskab, om jeg ville være med i et program, som dokumenterede min forvandling. Jeg måtte derfor gå lidt tilbage i min egen udvikling/afvikling og for tv-showets skyld fik jeg negle, hår og hele balladen på igen. Det var en sær omgang. Men jeg skal hilse og sige, at det røg af igen, som optagelserne tog fart. Det var skide sjovt, men også noget af det sværeste jeg har været med til. For en ting er at selv, i sin egen lille verden, at gøre op med alt det man har stået for og troet på. Noget helt andet er, at det bliver dokumenteret til allemand. Gys. Produktionsselskabet tilføjede en masse 'regler', som jeg egentlig synes var latterlige, men jeg gik med på legen. For eksempel måtte jeg ikke gå i bad to dage før en date, og jeg måtte heller ikke barbere ben og under arme. Altså, jeg er jo ikke total hulemand, og jeg synes ikke, min udvikling indebærer, at jeg behøver at lade være med at gå i bad. Der er grænser for naturligheden. Men jeg kan da godt se, at det er underholdende.

Renset ud i giftige venner

Det er ikke fordi, at jeg har opfundet den dybe tallerken eller vil starte en revolution. Folk må selv bestemme over sig selv. Jeg er bare høvding på egen græsmark nu, og jeg ser og mærker hvad der sker, når vi ikke lader os diktere af hverken det vi ser i spejlet, eller mennesker der ikke vil en godt.

Jeg oplever at bølgen fra USA om at gå back til basic har fået flere med på vognen. Og jeg er vildt glad for, at jeg tog fat i mig selv for over fire år siden. For jeg er blevet meget sundere og alle mine tal som blinkede når jeg fik taget blodprøver, er fuldstændigt ændrede! Jeg er renere, mit hoved er klarere og mit hår er ægte.

Hvis jeg kan, så tænker jeg at alle kan.

Det sjove er, når man renser ud i det fysiske, så kommer det psykiske med. Det følger trop. Man får en styrke! Derfor har jeg også renset ud i venner og bekendte som også har være gift for mig.

Men det har også, af en eller anden sær årsag, skabt nye og helt andre muligheder for mig! Pludselig bliver jeg kontaktet af flere forskellige tv-programmer og velgørenhedsorganisationer som er noget helt andet end det jeg ellers er blevet spurgt om. Næsten. For jeg blev lige spurgt, om jeg ville deltage i et 'Plastik-program' af en art, og det måtte jeg sige nej tak til. Det er ikke for sjov, hvad jeg er gået gennem de sidste 4-5 år. Jeg skal sgu aldrig tilbage!

Jeg får hjælp af gode mennesker, folk som vil mig godt, og jeg tror på, at 2020 bliver forrygende og skide skæg.

Har andet end spaghetti i ærmet

For det er jo det vi skal,- vi skal have det skægt! Vi skal gøre hvad vi kan for at holde os unge og raske, smukke og kloge, helt naturligt med de redskaber vi kan spise, træne, læse og tænke os til. Og jeg er ikke hellig, jeg er stadig vild med kulørte drinks! Mit hjerte er det samme. Der er bare skruet på nogen knapper. Jeg er stadig fræk som en slagterhund, mit italienske ophav er stadig mig.

Jeg er klar til at give den gas med alt det jeg har lært. Og når tv-kanalerne og produktionsselskaberne er klar til at lave andet tv, end bare noget om at ændre sit ydre med knive og nåle, så har jeg mere end spaghetti i ærmet, men fede idéer til, hvordan vi graver et spadestik dybere, og ikke kun i lommerne når indholdet i kanylen skal betales.

Måske er det en revolution alligevel!