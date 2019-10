Mænd har ret til at udtrykke lyst

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge skriver ernæringsekspert, krammeterapeut og selvudnævnt manderetsforkæmper om sin mission om at få fokus på mænds ret til at udtrykke og føle liderlighed

At blive uskyldigt dømt for voldtægt har ikke fået mig til at blive kvindehader. Når jeg giver #metoo-feminismen modstand, er det kritik af en ideologi, der er gået over gevind og løbet af sporet. Det er ikke en kritik af eller mistænkeliggørelse af alle kvinder.

De fleste kvinder er dejlige, fornuftige og ufarlige at vise interesse for. Spørgsmålet er, om vi mænd tør det i en kultur, der er præget af ensidig #metoo-feminisme. Og om vi tør gå i debat med kvinder, der når som helst kan trække #metoo-kortet og starte en shitstorm.

Intet at miste

Jeg har været hele turen i gennem på værst tænkelige måde. Jeg har ikke noget at miste, så jeg tør godt gå i fredelig debat mod den #metoo-bevægelse og militante feminisme, der truer mænds ret til at være mænd.

Jeg er far til en datter på 19 år, så jeg har ligesom en medfødt interesse i kvinders rettigheder. Kvinder har selvfølgelig ret til at ytre sig, hvis de bliver uretfærdigt behandlet af mænd, og hvis mænd begår voldtægt, så skal de selvfølgelig straffes retfærdigt. Men det er som med alt andet i livet et spørgsmål om balance. Mænd har også ret til at ytre sig, når vi bliver uretfærdigt behandlet af kvinder, og hvis kvinder foretager falske anmeldelser af mænd, så er det selvfølgelig kvinderne og ikke mændene, der skal straffes.

Det er simpelthen et spørgsmål om at genskabe en sund balance i debatten om relationen mellem kvinder og mænd, inden alle liderlige mænd ender i fængsel.

De fleste kvinder er bare dejlige

Mænds sociale og juridiske rettigheder til at føle og udtrykke liderlighed overfor kvinder skal genetableres. Heldigvis er der stadigvæk mange kvinder, der ser det som et kompliment og ikke som en krænkelse, når en mand udtrykker lyst på en respektfuld måde. Der er dog sikkert også mange mænd, der kunne have godt af at lære at udtrykke deres beundring af kvinder på mere konstruktive måder; både for deres egen og for kvindernes skyld.

Mænd har lige så meget ret til at udtrykke lyst, som kvinder har ret til at sige nej. Det handler om ytringsfrihed og retten til at udtrykke sin seksualitet, også selvom man 'kun' er en heteroseksuel mand, der tilmed bærer på arvesynden.

Hvis missionen lykkes, så vil det føre til mere og bedre sex for flere mænd og kvinder i Danmark. Og vi skal sætte ind nu, inden alle mænd skifter rigtige kvinder ud med porno, sexdukker og kunstig virkelighed.