- Mit sex alter ego er et rovdyr

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge taler Katja K sine to sider og opfordrer dig at lade dit seksuelle alter ego komme ud og lege

Da jeg i år 2002 skrev min første bog sammen med forfatter Henrik List, 'Katja Kxxx - Stjerne i syndens by', skulle der vælges en forside og en bagside til bogen. Et vellignende portræt af mig, og mit seksuelle alter ego.

Forsidebilledet skulle selvfølgelig repræsentere porno-baben Katja Kean.

Jeg valgte et 'close up' billede fra et pornoset, med forførende 'ta' mig-øjne', som kiggede direkte på dig, beskueren, på læseren.

Bagside billedet på bogen skulle repræsentere en anden side af mig - den pæne pige fra det bedre borgerskab.

For sådan en side har jeg også i mig.

Det er der ikke mange, der ved.

Katja K's første bog udkom i 2003.

Mit seksuelle alter ego Katja Kean repræsenterer rovdyret i mig.

Den anden side repræsenterer den pæne pige, der altid er i kontrol.

Jeg har altså to modpoler, der fungerer parallelt.

Dengang tilbage i sen-90’erne var det en befrielse for mig at opfinde mit seksuelle alter ego. På den måde kunne jeg slippe selvet og sætte min stærke seksualitet fri.

Et indespærret rovdyr

Ved at opfinde og navngive min filmiske sexkarakter kunne jeg blotte mig, og give fanden i, hvad andre måtte mene om mig.

KK var nu en officiel del af mig, som jeg selv havde anerkendt.

Min fandenivoldske energi drev mig derud, hvor jeg kunne udtrykke mig igennem en ny identitet. Det var både leg og alvor, og jeg nød at følge min drivkraft.

Slap seksualiteten løs som et indespærret rovdyr.

Mine nye mandlige legekammerater i pornobranchen troede, de skulle dominere mig og hive mig rundt i håret, men de fik et chok, da de fandt ud af, at her var der tale om et kvindeligt rovdyr, der lugtede rødt kød, og red dem som en mare.

Du har også et seksuelt alter ego, som er en del af dig selv.

Når du sætter det fri, begynder der at ske spændende ting i dit liv.

Dit seksuelle alter ego vil takke dig for endelig at komme ud og lege.