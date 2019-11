Nationen! til Katja K: 'Hold din kæft'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge fortæller Katja K om de mange beskeder, hun modtager for sine klummer

Shakti er universets primære feminine energi.

Det er seksuel energi, men er så meget mere end bare det at have sex en aften med nedrullede gardiner og lyset slukket. Shakti er kreativitet og vitalitet. Vilde kvinder er fulde af Shakti.

Det er konfronterende for vores samfund, og nogle mænd føler sig provokeret af disse kvinders vildskab.

Jeg er én af disse kvinder. Fuld af lidenskab og vildskab.

Efter at jeg er begyndt at skrive om sex, seksualitet og pornografi, modtager jeg ofte personlige beskeder fra mænd, der på den ene eller den anden måde føler sig provokerede af mig.

Heldigvis er der en del mænd, der skriver til mig, at de elsker at læse mine klummer og følger med i mine meget personligt fortalte historier.

Men nogle mænd har den frækhed at skrive direkte til mig for at fortælle, at de er dødtrætte af at læse om mine mange seksuelle eskapader, og at jeg øjeblikkeligt skal stoppe med det.

Lad være med at læse

Mænd, hvis I føler jer provokerede, så lad vær med at læse mine klummer!

Jeg er en moden kvinde på 50, selvstændig, uafhængig og seksuelt fri.

Heldigvis har jeg, siden jeg var helt ung, været en vild Pippi-tøs på lige vilkår som mine uartige drengevenner.

Dengang legede vi sammen på villavejen, eller jeg klatrede alene op på toppen af taget på vores hus for at nyde den frie udsigt ud over parcelhus kvarterets konformitet.

Jeg har aldrig kæmpet med 'pæn pige'-syndromet. Heller ikke skyld eller skam. Jeg har altid gjort, præcis hvad jeg ville, og det bliver jeg ved med.

Så er der de mænd, der skriver til mig, at de gerne vil på en fræk sex-date med mig, fordi de tror, at jeg er 'løs på tråden' og lige til at score.

En mand skrev og spurgte mig, om jeg ville tisse ham i munden og bore sikkerhedsnåle igennem hans brystvorter.

Nej tak.

Føler I jer små, mænd?

En anden skrev, at jeg var den bedste pornostjerne i byen, og han ville invitere mig på et hotelophold.

Bare fordi jeg er en eks-pornostjerne og skriver om sex, betyder det ikke, at jeg hopper på hvad som helst.

Man skal ud for at komme hjem. Det betyder at turde og at tage risici her i livet. Sætte sig selv på spil.

Et stort træ slår mange rødder. Og de mænd, der føler sig provokerede af stærke kvinder, finder dem farlige.

Måske fordi de mænd føler sig små?

Jeg håber, at I føler jer truffet, og tænker jer om, næste gang I tror, at I kan trumfe en vild kvinde.