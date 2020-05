Opsang til de 'tykke': Vi skal ikke elske dine deller

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Heidi Freke er træt af, at tykke mennesker vil have, at alle andre skal elske, at de er tykke

Kropsaktivisme er noget af det brandnye og allermest smarte, når fede mennesker skal finde en kasse at putte sig selv i for at tilhøre en flok.

Det er en ganske fin lille mekanisme, der omhandler, at samfundet skal ændre sig, så et menneske føler sig tilpas i sig selv og sin krop.

Faktisk er det blot endnu en sten på vejen til helvede, der er brolagt med gode intentioner. For som både fede og mange andre overser i denne smukke MIG, MIG, MIG-kultur der omhandler at tildele andre ansvaret for egen selvsyn, er det ikke omgivelsernes ansvar at sørge for at DU føler dig tilpas i dig selv!

Enhver har ansvar for, hvorledes vi behandler andre.

Det er sådan set det.

Men ved at ville gøre din egen vægt til en kamp imod verden, og som en berettigelse andre konstant skal tage stilling til, fjerner den fede fokus fra sig selv.

For så omhandler det nemlig ikke længere selvaccept, men i stedet en magt og kontrol over andres følelser, syn, og hvorledes de skal beskue dig og tænke.

DET ER IKKE SELVACCEPT!

Kære fede kropsaktivist, du skal forstå, at din kamp allerede er tabt! For du definerer dit værd igennem andres øjne.

Du tildeler andre magten til at definere dit selvsyn/selvværd/selvtillid, og det er barren for, hvorledes du ser dig selv! Du gør nøjagtig det samme som før, hvor du gemte dig fra andre, fordi du frygtede din værdi igennem deres øjne.

Nu gør du det samme blot ved at bede samfundet konstant at skulle tage stilling til dig, så du føler en normalitet i din fedme. Du ER din egen TYKFOBI.

Hvis du skal være glad i din fedme, skal du være glad i dig selv og give zero fucks for, hvad andre mener om dig. Men nu betyder verdens holdning til din krop mere end nogensinde, og du forsøger sågar at påtvinge andre at elske de deller, du selv hader.

DU ER IKKE DEFINERET AF ANDRE!

Kropsaktivisme udstiller dit selvhad for fuld skrue, og det er din egen kamp imod dig selv.

Stop med at offergøre dig på din vægt, dit valg af krop og finde din værdi igennem andres øjne. Det er nytteløst, at andre accepterer dig, når du ikke selv gør.

Tag din magt tilbage. Undlad at give andre den magt, at deres syn på dig er din egen definition.

Hvis du elsker din overvægt, så vær i den frem for at påtvinge andre at elske den med tvang.

Og FØR jeg udskammes som en privilegeret dulle, kan jeg berette, at jeg har været der.

Et liv med anoreksi/bulimi/overspisning og selvhad gav mig ønsket om, at verden kun var befolket med fede, så jeg ikke følte mig forkert.

Men min plads er at føle mig rigtig i mig selv, for mig selv og med mig selv. Ingen lykke kommer af at give andre magten til din selvkærlighed - uagtet vægt eller udseende.

Mennesket vil altid have præferencer for tiltrækning, og derfor kan du ikke påtvinge andre at skulle respektere din fedme som lækker. Men vi skal acceptere dit valg om at være det, og den har du herfra.

Din krop, dit valg.