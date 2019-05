'Paradise'-Caroline efter røv-raseri: Derfor gjorde jeg det

'En tur i fitness vil give det samme resultat'. 'Dovenskab længe leve'. 'Føj du er så fucking klam'. 'Du vil altid være tyk i mine øjne. Shit en body? Ja, kirurgen gjorde det godt'. 'Du er godt nok ynkelig'. 'Tænk at snyde sig til at få en god røv'. 'Du bliver aldrig nogensinde flot'.



Kommentarerne er mange, når man er gået igennem en plastikoperation - i hvert fald for mit vedkommende. Dette er blot et lille udsnit af, hvad jeg har lagt ører til i forbindelse med min Brazilian buttlift-operation. Dermed ikke sagt, at jeg ikke havde set den komme. Det ville være utopi, hvis folk ikke havde en mening om 'onani-Caroline'.



Allerede fra start vidste jeg, at vandene ville være delte. Nogle ville få kaffen galt i halsen og ikke vide, om de skulle grine eller græde, mens den anden halvdel enten ville støtte op eller blot være ligeglade.



På trods af dette valgte jeg alligevel at stille mig frem og være ærlig. At vise et sandt virkelighedsbillede i stedet for at lade, som om jeg intet havde fået lavet, som kendte i det plastikdominerede Hollywood i øvrigt gør.



Det ville være at leve på en løgn, og hvor troværdig er jeg mod andre og mig selv, hvis ovennævnte var tilfældet? Det ville desuden bidrage til et urealistisk kropsideal, hvis unge piger blev bildt ind, at sådan ser vi bare ud naturligt.



Hvorfor stille sig tilfreds, når man kan være lykkelig?

Lad mig lige kort forklare, hvorfor jeg lod mig operere.

Jeg valgte at få foretaget operationen, da jeg efter et vægttab havde overskydende fedt siddende, som jeg ikke kunne komme af med. Derudover kunne jeg samtidig godt tænke mig at få en mere fyldig numse, hvorfor jeg fik flyttet fedt fra min krop til numsen. Jeg handler efter mottoet 'hvorfor stille sig tilfreds, når man kan være lykkelig?'. En kæmpe kliché, men ikke mindre sandt af den grund.





Efterbilleder af resultatet fra operationen. Foto: Caroline Petersen

Vi lever alle sammen med noget, vi ikke er hundrede procent tilfredse med. Om det er en for lille numse eller for store fødder, er egentlig ligegyldigt. Pointen er bare, at vi ikke kan være tilfredse med alt ved os selv. Nogle finder en måde at leve med de dele, de er mindre glade for, og så have det godt med det. Det synes jeg er skønt!Så er der os andre, der vælger at gøre noget ved det. Det synes jeg også er skønt! Det er skønt, at vi alle er så forskellige, og at os, der vil gøre noget ved nogle ting, har muligheden for det.Dertil vil jeg gøre det klart, at jeg lever mit liv for mig selv og ikke for andre. Jeg gør de ting, der gør mig glad, og det samme vil jeg opfordre dig til. For mig handler det ikke om, hvad andre ser, men hvad jeg selv ser i spejlet.Hvordan påvirker alle de negative kommentarer mig så?Jeg er efterhånden rimelig godt rustet til at kunne klare lidt af hvert. Jeg har gennem min 'realitykarriere' lagt ører til rigtig mange ting. Derudover er jeg ikke typen, der lægger mig selvmedlidende og deprimeret ned, hvis Børge - som i øvrigt selv har et kilo eller 30 ekstra på sidebenene - kalder mig fed.Ofte sidder jeg og smiler, hvis jeg tilfældigvis skulle støde ind i en tråd omhandlende mig, der bliver svinet til.Jeg kan udmærket godt forstå, at man, hvis man selv er overvægtig og ikke har råd til operation eller blot et fitnesskort, kan føle sig fristet til at tilsvine dem, som har. Jeg vil med glæde stå på mål for grimme kommentarer fra sådanne typer mennesker, hvis det kan øge deres livskvalitet.Jeg tager generelt ikke nedladende og hadefulde kommentarer til mig. Hvis jeg gjorde det, så ville jeg nok være i den forkerte branche. Jeg tror, at det handler om at lukke negativitet ude og derimod fokusere på at bruge tid på de mennesker, der fylder livet med positivitet og god karma. Det er klart, at jeg også bare er et menneske med følelser, og derfor kan alt jo ikke gå ubemærket hen. Men sådan er livet nu engang, og så længe jeg fylder mit liv ud med alt det, der gør mig glad, så møder jeg gerne dine nedladende kommentarer med et smil på min vej.Men husk nu at se indad, og vurder, hvad du reelt får ud af det, når du tilsviner en person, du vel at mærke slet ikke kender. Hvis ikke det øger din livskvalitet, så vil jeg opfordre dig til at tage det efterhånden internationale kendte danske ord 'pyt' til dig - det giver sådan en god energi.