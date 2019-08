Paradise-Caroline raser over folk bag skærmen: - Det kan simpelthen ikke være rigtigt!

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner: Blogger, reality-deltager og hf-studerende Caroline Petersen raser i denne uge over nedgørende og hadefulde kommentarer mod offentlige personer

Jeg er træt, og jeg er forarget.

Jeg er træt af og forarget over det nedadgående samfund, hvor stupide og uforskammede individer føler, at de kan tillade sig at ytre alverdens sårende, nedladende og ukonstruktive udsagn for derefter at kalde det ytringsfrihed.

Især offentlige personer må stå på mål for en moralsk forfalden tone og debat i dagens moderne samfund. Logikken er ofte, at det har vi selv sagt ja til. At vores følelser pludselig er ikke-eksisterende, og vores værdighed er smuldret imellem fingrene, idet vi viste os frem i bedste sendetid.

Det er jo sådan, at når man deltager i et program – specielt under genren reality - så siger man dermed også ja til at være offer i en massiv mobbekultur. Det skulle man i hvert fald tro, hvis man ser på, hvordan folk, der har været på tv (ja, herunder mig selv) bliver behandlet.



Jeg kunne jo bare lade være - eller hvad?

Og ja. Det er helt vildt synd for mig, og jeg kunne jo bare have ladet være. Jeg skulle bare have droppet at medvirke i alle former for tv, droppet at drikke alkohol, droppet at have sex, droppet at gøre alt det, som alle andre også gør eller har gjort; at være et ungt menneske.

For så ville ingen nogensinde have en finger at sætte på noget af det, jeg har foretaget mig. Og så ville jeg få et fantastisk liv.

Eller ville jeg?

Er det ikke lige så meget de anonyme, asociale væsener i gymnasierne, som har det svært, og som må være skydeskive for hård retorik? Jeg tror ikke på, at alverdens problemer blot forsvinder ved at undgå ovennævnte ting. Og på den anden side, hvilket liv ville jeg have, hvis jeg blot isolerede mig og stoppede med at gøre ting, som gør mig glad?



Får I et kick ud af det?

Jeg spørger tit mig selv, hvorfor nogen har et behov for at nedgøre andre blot på baggrund af, at man er anderledes eller har gjort ting, som går imod deres opfattelse af, hvordan man bør opføre sig. Tænker folk virkelig ikke deres handlinger til ende, inden de bag skærmen sender en hadefuld besked af sted? Tydeligvis ikke. Men hvorfor så ikke bare lade vær med at skrive noget, hvis ens mening alligevel ikke er positiv? Får I et kick ud af det. Eller et selvtillidsboost?

Uanset hvad guleroden i det er, er det grotesk, at voksne mennesker finder det okay at sidde bag en skærm og sende hadefulde beskeder til ukendte såvel som kendte mennesker. Man skulle tro, at disse personer ikke vidste det, så derfor skal jeg gerne gøre det klart for dem: Selvom vi har slået os løs på tv, har vi også følelser og er også mennesker, præcis ligesom jer (!!).



Fandme ikke i orden

Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at den massive mobbekultur, som os på TV ufrivilligt har indgået i at være offer i, skal få så store konsekvenser, at nogen udvikler angst og depression, og nogen sågar forsøger at tage livet af sig selv. Det er simpelthen en så grotesk og forfærdelig vej, vi er ved at bevæge os hen imod.

Og når det er sagt, hvad får så folk til at træde på et menneske, som i forvejen ligger ned? Hvilket menneske er så ondskabsfuldt at forsætte det massive had mod en person, som er så psykisk sårbart? Jeg vil ikke gå i detaljer, men jeg tror mange ved, hvilken situation jeg omtaler her. Og undskyld - men det er fandme ikke orden. Jeg begriber ikke, hvordan man som menneske kan FORTSÆTTE sin hadefulde retorik mod en FREMMED person, som tydeligvis har nået grænsen. Det er helt uden for pædagogisk rækkevidde.



Det gør ondt i længden

Jeg er rystet og chokeret.

Jeg forstår ikke, at jeg er en del af et samfund, hvor disse ting er aktuelle. Jeg ved godt, at jeg som person ikke kan ændre på samfundets adfærd, og at dette indlæg kommer til at drukne i andre artikler, som helt sikkert er mere spændende end en realitydeltagers opsang til småanonyme sociale-medier-krigere, men ikke desto mindre, så lad det være stof til eftertanke. Og lad os én gang for alle tænke over, hvad vi skriver til folk, inden vi sender beskeden afsted.

Får nogen noget ud af en 'du er en luder'-besked? Anyone??

Nej. Mange offentlige personer opretholder en facade om, at disse beskeder ikke gør ondt. Men det gør de i længden. Jeg har sagt det før, og jeg bliver ved med at sige det til den dag, jeg dør: Behandl andre, som du gerne selv vil behandles. Det er dine medmennesker.