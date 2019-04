Politistaven kom på hårdt arbejde hjemme hos mig

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Debattør og selvudnævnt sexekspert Sussi La Cour giver sit personlige bud på, hvordan du holder sexlivet i gang

Mange forhold vil på et tidspunkt opleve stilstand i deres sexliv.

De fleste gentager de samme sexstillinger, som på autopilot.

Det kører på rutinen uden overraskende indslag.

I begyndelsen af forholdet har man mega HOT sex. Man tænder på hinanden big time, og knalder som kaniner. Man kan ikke røre ved hinanden uden, at fruen ender med ballerne oppe på køkkenbordet, og uhæmmet fejer sine bryllupsgave indkøbte Royal Copenhagen tallerkner ned på sit nylagte italienske klinkegulv, der splintrer i tusind stykker, uden at der går skår af glæden.

Lidenskaben er stærk. Den er en ufrivillig kognitiv og følelsesmæssig tilstand, hvor man føler et intenst romatisk begær efter den anden person. Man brænder sig simpelthen varm. Som en kat på et varmt bliktag.

Kender du det?

Det er lidt ligesom at være høj på stoffer. Bare legalt. Din hjerne bader i neurokemikalier, som får dig til at kræve din partner. Hele tiden. Her og nu. Og når I er sammen, får det dig simpelthen til at føle dig SÅ godt tilpas, at det næsten er uvirkeligt.

Efter et stykke tid når lidenskaben er feset ud, og du ikke længere er understøttet af de neurokemiske stoffer, er du alene.

Der går nogle måneder, et år, og selvom du er sammen med den samme person, er lysten forsvundet. Pist væk. Du vil have lysten tilbage.

Det er helt normalt.

Det kan du gøre

Så hvad gør du for at spice dit sexliv op igen?

Det du har brug for er, at forny jeres sexliv. Finde på nye spændende ting for dig og din partner.

Det behøver ikke nødvendigvis at indebære nyt frækt lingeri eller sexlegetøj. Din fantasi kan meget mere end du tror.

Her er nogle gode råd fra en sexglad kvinde:

1. 'Fucktalk'. Tal frækt til hinanden:

Både under forspillet, under sex akten og efter. Det kan tænde op under enhver. Specielt hvis I leger rollespil. Måske leger I, at han er en dominerende politimand der anholder dig, og undersøger hvad du gemmer under din tynde sommerkjole. Du forsøger at gøre modstand, mens han holder dig fast i hans stærke arme og du stønner: ‘Please Mr. officer, don’t hurt me’. Han gør det hårdt på den blide måde, og taler formynderisk til dig. Det lyder som starten på en dårlig pornofilm, men det virker. Husk en ægte politistav som rekvisit. Og hvilken kvinde tænder ikke på uniformer!

2. Mastuber samtidig ved siden af hinanden:

Der er rigtig mange der ikke har gjort det siden de var teenagere, hvor man måske var mere vovet og eksperimenterende. Tænd nogle stearinlys eller dæmp lyset. Sæt scenen. Kig på hvordan din partner rør ved sig selv. Måske lærer du noget nyt. Det kan føles ret blottende at vise sig selv på den måde overfor hinanden, men det er jo også meningen.

3. Brug din fantasi:

Måske er du vitterlig gået død på din partner, og tænder ikke rigtig mere. Her har du muligheden for at bruge din fantasi. Forestil dig istedet, at du er sammen med naboens unge flotte søn, som du længe har kigget dig små lun på. Det er mega forbudt, men også mega frækt. I fantasien er alt tilladt.

På hårdt arbejde

Jeg er selvudnævnt sexekspert på disse områder, og helt frivilligt har jeg gentagne gange været underkastet lovens lange arm og hårde politistav.

Bød dem venligt, men bestemt indenfor på en kaffe, da mine uventede gæster ringede på døren. Og de var næsten ikke til at smide ud igen, selvom jeg havde strippet dem for det meste af deres politi udstyr. De havde dog julelys i øjnene, da de kørte tomhændede tilbage til stationen.

Så hvis du står og mangler et par rekvisitter, kan du nok låne fra min rollespilssamling - tror godt jeg kan finde politistaven frem igen.