Rasende Klæstrup afviser: - Mine børn tager ikke skade

Er alt opstillet på de sociale medier?

Ser I den rigtige Sasha, eller viser jeg kun det, som jeg vil have, I skal se?

Flere spørger til mine børn og om de bor hos mig, og ja det gør de, men mine børn skal ikke på sociale medier.

Jeg bruger min Facebook til at vise mine børn og bruger den til mit normale liv.

Før alt andet er jeg altså mor og kone. Selvom mange ikke forstår det, så er det nu sådan, mit liv er. Jeg elsker at være mor, og er mor med et kæmpe 'M'.

Hver morgen står jeg op og laver morgenmad, madpakker, finder tøj og gør mine børn klar. Jeg viser jer kun det, jeg vil have, I skal se.

Mine børn tager ikke skade af det, jeg laver eller føler, det er pinligt.

Nøgen og god mor

Tværtimod har jeg opdraget mine børn så godt, at de respekterer alle mennesker, og hvad de laver. For selvom jeg er nøgen på de sociale medier, er jeg faktisk en god mor som ved, hvordan jeg skal opdrage mine børn.

Fordi jeg er så åben omkring nøgenhed og operationer og mange andre ting, har jeg også lært mine børn, at det er okay at gøre, hvad man vil, og at ingen skal fortælle dig, hvordan du skal se ud, eller hvordan du vil være, men at man kun skal være tro mod sig selv.

Jeg er så også rigtig meget curling-mor.

Så kan folk sige, det er skidt, men jeg lever også med en angst for at miste mine børn. Når de ikke er hos mig, kan jeg blive angst for, at der skal ske dem noget. Når de ringer fra skolen, tænker jeg altid, hun er faldet, har brækket en arm eller slået hold i hovedet.

Det kom efter min mindste pige var indlagt i to uger på sygehuset på grund af betændelse i knæet, ikke engang noget hvor det var rigtig alvorligt, men der gik det op for mig, at jeg måske kunne miste hende.

Mine børn betyder alt for mig, og jeg vil vælge dem til hver en tid, hvis en af dem en dag kom og bad mig slette min Instagram, så havde jeg gjort det uden at tøve.

Jeg vil gøre alt for de små engle, og selvom alle børn kan være uartige, og man kan blive helt sindssyg, for det kan jeg også, så er de virkelig det bedste, der nogensinde er sket for mig.

Derfor bliver jeg også rigtig sur og ked af det når folk skriver om dem på nettet, som om de kender dem. Jeg har oplevet, at folk sviner mine børn til.

De har ikke valgt at jeg skal være i reality, derfor skal de heller ikke være en del af det.

Jeg kan godt dele et billede af dem engang imellem, men det er ikke tit, jeg gør det. De skal selv vælge, hvis de vil, og de bliver også altid spurgt om billedet er pænt, jeg synes jo altid, det er pænt.

Husk, at jeg kun viser jer det jeg vil.

Begge mine børn bor hjemme og er opdraget godt, de er ikke fjernet, og de tager ikke skade af det, jeg laver.