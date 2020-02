Restauratør: 'Ingen gider glo på dit curlingbarn'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Anette Kjersgaard har udelukket børn fra sin smørrebrødsrestaurant Bar Rye, og hun har aldrig været gladere for en beslutning

Det er det bedste, jeg længe har gjort!

Efter nu at have kørt med børnefri restaurant i to måneder så er konklusionen klar: Det er det bedste, jeg længe har gjort for mig og min restaurant.

Der har sænket sig en ro over restauranten og som restauratør behøver jeg ikke længere stå og føle mig taget som gidsel i min egen restaurant.

Man ved jo, at hvis man begynder at rette på andre folks børn, så bliver forældrene som oftest rigtig fornærmet, og det resulterede ofte i, at de så gik ud og gav mig en dårlig anmeldelse på for eksempel google uden yderligere begrundelse.

Det problem slipper jeg nu for.

Det er rigtig skønt at vide, at vi ikke kommer til at stå i de situationer mere. Og det er rigtig skønt at vide, at jeg nu kan sikre mig, at vi kan give vores kunder den oplevelse, vi ønsker, når de besøger restauranten.

Stor begejstring fra kunderne

Opbakningen fra kunderne har været stor, og det er vi selvfølgelig rigtig glade og meget taknemmelig for.

Vi har måtte afvise nogle børnefamilier, som ikke havde lagt mærke til skiltet på døren, og de har taget det rigtig pænt. Det er klart min opfattelse, at det er langt nemmere at melde klart ud - end at prøve at gøre alle tilfredse på én gang.

Jeg har jo også kunne læse i medierne, at de fleste andre restauranter er rigtig glade for børn i deres restauranter, og det er jo kun godt.

Så er der jo rigtig mange fantastiske alternativer for børnefamilierne, men vi holder på, at der ikke er plads til dem hos os.