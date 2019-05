Sasha Klæstrup: Derfor elsker jeg min muslimske mand

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne gang fortæller realitystjerne Sasha Klæstrup om forholdet til sin muslimske mand

At være islamisk gift er ligesom at være gift kristen, hvorfor skulle det være anderledes at finde en muslimsk mand?

Jeg har før været gift i kirke, det holdt dog ikke særlig længe, men jeg var gift i længere tid end Kim Kardashian. Det var ikke fordi, min eksmand var en dårlig mand, tværtimod var han bare mere som en ven, og vi var to forskellige steder i livet. Han er en god far, og han har heldigvis fundet sin perfekte kvinde nu.



Min mand er ikke kvindehadsk. Vi hjælper hinanden med alt. Han gør endda mere rent end mig, fordi han ved, at det hjælper mig. Han hjælper mig med børnene, maden og han hjælper min familie med alt, som han kan. Han elsker mig ubetinget. Han er virkelig den perfekte mand.

Fordomme og kærlighed

Nu hvor der er så meget omtale omkring Rasmus Paludan, og hans sindssyge holdninger til, hvordan kvinder har det, er det lidt sjovt, da jeg blev islamisk gift, fik jeg mange hadefulde beskeder fra mænd ligesom Paludan, men alle muslimske kvinder og mænd skrev de sødeste beskeder til mig. Så hvordan kan islam være den værste religion?

Jo, der vil altid være nogle ekstreme islamister, men der er jo også ekstreme kristne.

Folk troede, jeg kun blev islamisk gift, fordi min mand ville have det? Sådan er det ikke. Jeg valgte det, fordi min mand skal vide, at jeg støtter hans religion. Min mand vil endda i kirke og blive gift med mig, fordi vi støtter hinanden. Vi respekterer hinandens valg. Jeg er så heldig, at min svigerfamilie accepterer mig, som den jeg er. Det er noget, som mange DANSKE familier heller ikke ville gøre. Jeg taler af erfaring.

Forstår I hvor jeg vil hen? Vi har alle fordomme, og vi har alle kærlighed at give.

Familien

Jeg var engang sammen med en dansk mand. Han tæskede mig, løj for mig og var mig utro. Han var rigtig kvindehadsk. Jeg var intet værd, og jeg kunne kun bruges til at gøre rent og lave mad, så lad os nu blive enige om at alle mennesker kan have noget ondt i sig - ikke kun islam. Jeg ved, at der er flere, som vil give mig ret her.

Folk der kender mig, ved jeg er meget åben omkring min krop. Jeg er tit nøgen på mine billeder eller har meget lidt tøj på, og det er min mand, som tit tager de billeder. Vi lever et helt normalt liv.

Min mand prøver heller ikke at få mine børn til at lade være med at spise svinekød. Det bliver skovlet ned herhjemme, og så laver vi bare noget andet til Montaser. Vi holder endda også jul og påske. Han har ikke tænkt sig at lave om på min familie. Mine børn er endda også rigtig interesseret i hans religion, de spørger meget ind til det. Hør lige hvad min datter på otte sagde: - ’Mor vi er jo ikke forskellige. Vi er jo stadig en familie’.

Nye venskaber

Jeg valgte at stoppe kontakten med min biologiske far, fordi han åbenbart igennem årene er blevet racist. Han er en gammel ensom mand.

Jeg ved, det var det helt rigtige at blive gift med manden i mit liv. Lever vi ikke i et land, hvor vi skal se igennem hudfarve og religion?

Min mor, stedfar og søskende elsker min mand, fordi de ikke vælger at se folk med fordomme. De vælger at kigge på hans kærlighed til mig og til dem. Præcis det samme gjorde min svigerfamilie, og mine svigerinder er faktisk mine bedste veninder samt min svigermor. Jeg ved, jeg kan fortælle dem alt uden, at de dømmer mig.

Jeg er blevet sat i en boks, fordi jeg valgte at blive gift med en muslim. Nu er jeg en feltmadras og landsforræder, fordi folk har så mange fordomme. Er det vores Danmark? Jeg siger nej. Vi har plads til alle.

Mytologi

Kender I den om græsk mytologi?

Der var mennesket oprindeligt skabt med fire arme, fire ben og et hoved med to ansigter. Zeus blev bange for mennesket, og han skilte dem ad. Siden hen har vi ledt efter vores anden halvdel. Det er så smukt, at der intet står om hudfarve eller religion.

Min stedfar havde det med i sin tale til min mor til deres bryllup, og det siger alt om den kærlighed, som jeg kender til.