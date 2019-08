Sasha Klæstrup: Derfor er jeg ikke muslim

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha Klæstrup får mange spørgsmål om sin tro, når hun er islamisk gift

Jeg får rigtig mange beskeder fra nysgerrige mennesker, som ikke kan forstå ,at jeg er islamisk gift, men at jeg ikke er konverteret.

Det er et valg, jeg har taget af respekt for den tro.

Jeg er jo en kvinde, som viser mig meget frem, jeg går meget op i plastikoperationer og indgreb.

Min svigermor er meget troende, og jeg har tit snakket med hende og min svigerinde omkring det.

Jeg føler, at fordi jeg er den person, som jeg er, ville det være en hån mod islam, hvis jeg valgte at konvertere. Især fordi jeg ikke vil ændre på mig selv.

Jeg føler ikke, det hænger sammen, at jeg er nøgen på de sociale medier - og så har den tro. Det er selvfølgelig ens eget valg, men fordi jeg har så troende en svigerfamilie, ville jeg aldrig selv gøre det.

Ikke fræk over for svigermor

Jeg har jo heller ikke mit frække tøj på hos min svigermor. Ærligt tror jeg, hun ville være ligeglad med, hvordan jeg kom, men det er stadig af respekt.

Jeg føler ikke, jeg skal gøre mig til en anden, når jeg er hos hende, men af ren respekt går jeg ikke rundt med brysterne helt oppe i hovedet på hende.



Flere har også skrevet, at jeg jo ikke kan blive islamisk gift, hvis jeg ikke konverterer, og det er ikke rigtigt.

Vi blev viet af en rigtig sød imam, som var meget forstående, og vi havde altså ingen problemer med det. Vi havde et fantastisk bryllup, og vi var begge meget glade for det valg, vi tog.



Jeg har altid haft stor respekt for, hvad folk tror på, og de må tro lige hvad de vil.

Derfor er jeg ikke en person, der bare vælger at sige, det vil jeg tro på, fordi jeg skal giftes med den her skønne mand, det ville være helt forkert.

Man skal gøre det, fordi man virkelig har lyst. Andre skal ikke påvirke en.

Manden ville ikke islamisk giftes

Jeg er så heldig, at min mand er på samme måde. Det var ikke engang ham, der ville blive islamisk giftes, men mig. Jeg har haft et bryllup i kirke, og det gik ikke, som det skulle, så hvorfor ikke prøve det på en anden måde?

Og jeg er så glad for, vi gjorde det.



Mine børn er heller ikke døbt, og det er et bevidst valg jeg har taget.

De skal selv vælge deres tro, og jeg vil støtte dem ligemeget hvad.

Min datter på otte år har lige fundet ud af, at hvis man bliver døbt, får man jo gaver og det er ikke okay, hun skal ikke døbes kun fordi, hun får gaver.

Nu har jeg valgt, at vi snakke om den kristne tro, og hvis det stadig er noget, hun føler er interessant ,så kan vi snakke om, at hun skal døbes. Hvis hun så vælger, at det egentlig ikke er det, hun tror på, så læser vi videre, og så kan hun altid selv finde ud af, hvad hendes tro skal være.



Jeg valgte selv ikke at blive konfirmeret, fordi jeg ikke ville lyve for en præst og sige, jeg troede på gud, hvis jeg ikke gjorde.

Mange syntes det var latterligt, fordi jeg gik glip af en fed fest og en masse gaver, men hvorfor skal jeg lyve for en, som tror så meget på det han/hun laver?

Så er det da mig, den er helt galt med. Jeg synes virkelig, man skal respektere hinanden og deres tro, det kommer man længst med.

Har hemmelig tro

At jeg så er hemmelig med hvad min tro er, det er faktisk fordi, jeg ikke vil have at folk skal dømme mig på hvad jeg tror og hvad jeg ikke tror på.

Det er sket så tit, jeg er stadig et helt fantastisk menneske trods min tro. Folk er så hurtige til at dømme andre og hvorfor?

Vi er jo alle sammen mennesker, vi er på præcis samme måde trods ens tro, og hvor fantastisk er det ikke at kunne blande ens tro? Selvom min mand og min svigerfamilie er muslimer, så elsker jeg dem så højt, min svigermor er virkelig den mest fantastiske kvinde, man kan møde, og selvom jeg er, som jeg er, så elsker hun mig præcis for den, jeg er.