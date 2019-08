Sasha Klæstrup fylder 27: - Jeg fik grå hår og rynker som 20-årig

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne uge fortæller Sasha Klæstrup om at blive ældre, føle sig gammel og at være afhængig af filler og botox

I morgen bliver jeg 27 år og jeg er allerede ved at dø langsomt, kan jeg mærke.

Jeg hader at blive ældre, jeg er ikke en af de der 'Yehu, 30 år, lad os feste! Jeg er mere sådan en, 'Jeg bliver ALDRIG 30 år'.

Folk skal ikke fejre, at jeg bliver gammel og grå, eller at jeg nærmest dør snart. Min storesøster glæder sig til hun bliver 30, hun har ingen kriser eller noget og det kan jeg ikke forstå - det er jo forfærdeligt at blive ældre.



Derfor er jeg afhængig af botox

Altså, alderen har da også været god ved mig, hold nu kæft jeg var grim engang. Eller er det måske alt det filler og botox, som hjalp mig igennem den fase? Det er nok også derfor jeg er afhængig af botox, jeg vil bare ikke blive gammel.

Jeg lyver også gerne om min alder, så hvis folk spørger, er jeg 25 resten af livet, min mor gjorde det samme, hun har altid sagt til os hun hvert år blev 28, men vi ved jo godt hvor gammel hun er.



Jeg begyndte allerede tidligt at føle, at min ungdom forsvandt. Eller i hvert fald at jeg blev gammel. Jeg kan huske, da jeg blev 24, og Nikita og jeg valgte at tage ud og drikke. Jeg drak så meget, at jeg brækkede mig på Nikitas vens båd, Nikita skulle nærmest bære mig ind i en uber - jeg forstår slet ikke, chaufføren ville have mig med

Jeg tænkte ellers, 'ej 24 år, der kan jeg stadig drikke helt sindssygt', men åbenbart ikke mig. For jeg bliver gammel før tid! Jeg fik allerede grå hår og rynker som 20-årig. Jeg kalder dem 'mor-rynker'. Men det er jo bare rynker.



'Nu skal jeg have en fedtsugning igen'

Jeg ville ønske, jeg bare kunne være totalt, 'Ej, det er så fedt at blive ældre'.

Men jeg kan virkelig ikke se det fede ved at få grå hår, rynker og at alt nærmest bare snart hænger på en. Jeg har aldrig været en som gad at træne, men jeg er så bange for, at når jeg når op i 30'erne, så kan jeg ikke bare drikke en liter fløde om dagen, som jeg gør nu, uden at jeg tager på. Og så skal jeg jo begynde at træne, for jeg kan jo ikke komme to gange om året og sige til min kirurg, at nu skal jeg have en fedtsugning igen, selvom det helt klart ville være det bedste.



Det er jo ikke fordi jeg ikke elsker at have fødselsdag. Det gør jeg. En hel dag, hvor alt handler om mig, det er jo fantastisk! Og mine børn og min mand elsker at forkæle mig den dag. Men jeg har sagt, at jeg kun bliver 25, og det skal vi altså holde pænt fast i, min mand er ikke enig og driller mig med, at jeg jo snart er 30. Og bare ved, at han siger det, bliver jeg helt svedig og får hjertebanken. Jeg kan slet ikke have det.



Gode råd modtages

Jeg får tit af vide, at 'du er kun så gammel, som du føler dig', men det er mine rynker og grå hår ikke enige i. Lige så snart, de popper frem, så ved man jo, at man er ved at blive gammel. Eller det føler jeg i hvert fald.

Jeg har også haft dårlig ryg siden teenage-alderen, så engang imellem føler jeg mig altså bare rigtig gammel.



Jeg ved jo godt, at der forhåbentligt går mange år inden jeg smider træskoene, men jeg synes stadig det er skræmmende at blive ældre. Og tanken om, at mine børn også bliver ældre er også forfærdelig - det er jo mine små babyer, og jo ældre jeg bliver, jo ældre bliver de også. Jeg er nok ikke den eneste, der vil have at ens børn er ens små babyer for evigt.



Jeg kan desværre ikke komme uden om at blive ældre, men jeg kan heldigvis ændre mit udseende så jeg ikke kommer til at ligne en, der er ældre, så det er jo bare det jeg må gøre og hvis folk har gode råd til, hvordan jeg kommer over min alderskrise, så må I meget gerne sige til, for jeg aner virkelig ikke hvad jeg skal gøre.