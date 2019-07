Sasha Klæstrup: Jeg har virkelig dummet mig

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha Klæstrup skriver i denne uge om, hvad der er vigtigst i et forhold. Hun har nemlig selv prøvet at dumme sig

Vi har alle været i et forhold, hvor det har været noget lort, eller hvor vi selv har fucket det op på en eller den anden måde. Vi har alle gjort ting, vi fortryder.

Men jeg synes, det vigtigste i et forhold er loyalitet, hvor man altid støtter sin partner. Man skal holde sammen, om det så handler om den pige, man ikke kan lide, eller den ven som har snakket grimt om din partner.

Loyalitet

Selvfølgelig er alt vigtigt i et forhold, kærlighed, loyalitet, trygheden og sex. I mit forhold er loyalitet det, der bygger et godt forhold op, og jeg tænker faktisk ikke, at man skal nævne kærlighed, for der findes vel ikke et forhold uden kærlighed. Hvis man ikke giver kærlighed, så er det jo ikke et forhold.

Folk skal huske, at der var en grund til, at man fandt hinanden. Ikke alle er nyforelskede efter et stykke tid, og det er okay, så længe man stadig elsker hinanden ubetinget.



Når man vælger at være sammen med et andet menneske, så skal man give sig 100 procent. Der skal selvfølgelig altid to til, at et forhold fungerer, så man kan ikke læne sig tilbage og sige, at den ene skal gøre det hele.

Noget lort

Jeg har dummet mig i mit tidligere forhold. Jeg brød et løfte, jeg havde givet, og jeg tror, at lige så snart det er brudt, så er der ikke mere tilbage. Jeg ville aldrig give mig selv en chance til, hvis jeg brød et løfte. Hell no - ud af vagten!

Jeg ville aldrig kunne stole på en person, som brød et løfte. Her snakker vi ikke om, at der ikke blev handlet eller noget i den stil. I et forhold handler det om at holde sammen. Selvfølgelig kan vi være uenige, eller føle, at i dag er det noget lort, men helt ærligt - vi skal jo holde sammen.

Jeg har en klar aftale med min mand omkring min Instagram, fordi jeg ikke vil gøre noget, som gør ham ked af det. Man kommer bare længst med at snakke om tingene og finde på en løsning sammen.

Det er for nemt

I dag er det blevet så nemt at gå fra hinanden, fordi den næste nærmest venter rundt om hjørnet. Hvorfor arbejder vi ikke på det her i stedet? Hvis man virkelig ikke har det godt, så skal man gå, men gør det på en pæn måde. Man skal lade være med at holde sin partner hen, fordi trygheden er god. Du kan nemlig være sikker på, at din partner sikkert tror, alt er godt.



Som sagt har jeg dummet mig i et forhold, og jeg fortryder, at jeg ikke bare var ærlig. Det gør sgu mindre ondt at sige, det går ikke mere, så fucker du ikke et andet menneske op. Selvom der kom noget godt ud af det, som jeg gjorde, så fik jeg også smadret en anden mands selvværd og psyke. Det er sgu ikke okay.

Ingen vej tilbage

Når skaden er sket, så er der intet at gøre. Jeg har været i lorteforhold før - et forhold hvor jeg fik tæsk af en ekskæreste. Jeg skulle have gået for længst, men han holdt mig hen ved at love, at det hele nok skulle ændre sig, men jeg tror, når først du har fået tæsk en gang, så bliver det ikke sidste gang. Det er det samme med utroskab, der er altså bare ingen vej tilbage.

Måske har I dummet jer og ikke gjort det efter, og det er da super flot, men vil ens partner ikke altid sidde med en følelse af - hvad nu hvis det skete igen? Det er ligesom et spejl, der går i stykker, man kan fikse det, men man kan altid se revnerne.



Jeg har også hørt, der er flere, som bliver for børnene skyld, og det knuser mit hjerte. Stakkels børn. Børn kan jo godt forstå følelser, og de føler dem også, så hvorfor ikke sige farvel til ens partner og så få et godt forhold, hvor man er venner, det er da så meget bedre for børnene. Skal de vokse op og tænke, at man skal nøjes? Det gjorde deres forældre jo.



Alle fortjener kærligheden.