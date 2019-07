Sasha Klæstrup: Jeg lod min mand være utro

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne uge fortæller Sasha Klæstrup om seksualitet og gensidig respekt

Sidste gang jeg lavede et indlæg, fortalte jeg, at jeg var biseksuel og ikke havde noget imod at invitere en anden kvinde ind i soveværelset med min mand. Det var der mange, som var vildt forarget over. Jeg gav jo bare min mand chancen for at være utro. Jeg synes bare, der er noget ekstra frækt ved kvinder og en trekant. Det er jo ikke utroskab, hvis begge parter er med på den. Jeg ville aldrig nogensinde have det godt med en ekstra mand. Det er på ingen måde frækt, og jeg tænder ikke på den tanke.

Hvis I synes det er utroskab - så lad være med at gøre det. Jeg synes det er frækt, og det er noget, der tænder mig. Min mand vil da også have, jeg er tilfredsstillet med en kvinde, og at han så kan være med - det er da en bonus!

Jeg har heldigvis ikke hørt, at folk synes det er ulækkert, jeg også er til piger, for de fleste mænd tænder på den tanke. Men hvis jeg var en mand og biseksuel, så skulle man høre hvor klamt det var. Hvorfor er forskellen så stor?

Jeg forstår det virkelig ikke. Jeg har hørt mange af mine venner, som er til mænd og begge køn, hvordan de bliver svinet til og at folk spytter på dem, hvis de går hånd i hånd. Selvfølgelig sker det også for kvinder - men slet ikke ligeså tit. Der har lige været det par i England, som fik tæsk, fordi de ikke ville kysse foran de her mænd, det er så sygt.

Nu kommer der en total spoiler her, men i serien Brooklyn Nine-Nine fortæller Diaz, at hun er biseksuel til hendes forældre, de tager det på ingen måde pænt. Hvorfor skal man overhovedet fortælle det til ens forældre? Jeg tror aldrig, jeg har sagt til min mor, jeg er biseksuel. Hun ved, jeg har været sammen med kvinder, men jeg aldrig sagt, jeg er biseksuel for. Hvorfor skulle jeg?



Jeg ved, min mor ville respektere, at jeg kom hjem med en kvinde og sagde, at det her er min kæreste. Mine børn skal sgu heller ikke føle sig tvunget til at ”springe” ud, hvis de bliver biseksuelle eller lesbiske. De skal da bare tage deres kæreste med hjem, og så ville jeg behandle hende på sammen måde, som jeg ville gøre med en fyr.

Respekter valget

Jeg spurgte min mand, hvad han ville gøre, hvis vi en dag fik en søn, som var til mænd, han sagde bare - hvorfor skulle jeg gøre noget? Han er min søn, og jeg ville respektere det. Sådan skal det være. De forældre, som ikke respekterer det, har jeg ingen respekt for. Det er ens kød og blod, den lille baby, som du lå med, hvorfor ikke selv lade dem vælge?

Som forældre vil man altid lave fejl, der er ingen, som er perfekte. Men at der er forældre, der ikke gider sine egne børn på grund af deres seksualitet, det er så fjernt for mig.

Min biologiske far og jeg snakker ikke sammen mere, det er mit valg. Han valgte nemlig ikke at respektere mit valg af mand, og hvis han ikke kan respektere det, så er han ikke en del af mit liv eller mine børns. Der er selvfølgelig lidt mere bag det. Men tænk at han ikke ved, hvad der sker i vores liv eller ser os vokse til en endnu større familie, det ville knuse mig, hvis det var mine børn, der valgte at sige, jeg ikke måtte være en del af dem

Jeg må også beskytte mine børn. De forældre der tror, at de beskytter deres børn, når de ikke respekterer deres valg, er forkert! En dag kan du ikke se, hvad din lille dreng eller pige er blevet til. Du kan ikke se familien eller kærligheden vokse i deres liv, og lige meget hvor gammel man bliver, så er et knus eller kys fra mor så skønt!

Elsk din familie. Hvis du ikke vil respektere deres valg, så skal du vælge at acceptere det, og hvis man ikke kan acceptere sit eget kød og blod, hvem kan du så acceptere? Jeg har ikke valgt at kunne lide piger, det er bare sådan jeg er, men det er et valg, når man ikke accepterer ens kød og blod.