Sasha Klæstrup: Mine frække billeder gør mig ikke til en dårlig mor

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha Klæstrup er i denne uge træt af dem, der siger, hun ikke kan være en god mor og samtidig smide tøjet på nettet

Der er mange der mener, at jeg er en dårlig mor, giver mine børn dårligt selvværd eller giver dem et forskruet syn på, hvordan man klæder sig som kvinde.

Det er ikke holdninger, der bliver holdt tilbage, og jeg får jævnligt smidt i hovedet, hvilken dårlig mor jeg er over for mine piger.

Men alle der dømmer mig, de dømmer mig kun ud fra det, jeg selv vælger at dele med Danmark.

De kender hverken mig eller mine børn som privatpersoner. De kender os på ingen måde, og slet ikke på samme måde, som vores nærmeste kender os!

Jeg har opdraget mine børn til at vælge lige den uddannelse og det erhverv, de ønsker.

Og ligegyldigt hvad de ender med at vælge, så vil jeg altid være deres største fan, og jeg vil til hver en tid stå bag dem og støtte dem fuldt ud.

Selv hvis de vælger at smide tøjet på de sociale medier, eller det andre synes er værre

Masser af selvværd

Jeg har absolut ingen forståelse over for dem, som mener, jeg er en dårlig mor, fordi jeg smider mit tøj på sociale medier eller går i udfordrende tøj, når jeg er ude og nyde en aften uden børn.

Folk mener. at jeg har dårligt selvværd, og jeg uden tvivl vil være skyld i, at mine børn vil vokse op med dårligt selvværd.

Jeg viser mine børn, at man skal elske sig selv, og at det er okay, at vise omverdenen, at man selv synes, at man er møglækker. Jeg er også nøgen foran mine børn, for hvorfor skal jeg skjule mig selv, jeg går endda også med dem i bad.

Dette har intet at gøre med om jeg giver dem mindre eller mere kærlighed og omsorg, end andre mødre som ikke viser sig frem på sociale medier!

Mine børn skal vide, at selvom man viser sin krop frem, så er det ikke ensbetydende med, at man er prostitueret.

Hvorfor skulle jeg være prostitueret?

Nu hvor vi allerede har fat i emnet omkring prostituerede, så synes jeg, det er så forkert at folk jævnligt sidder og kaster det i hovedet på mig.

Hvorfor er jeg prostitueret, når jeg smider tøjet? Måske har jeg fuldstændig misforstået, hvad en prostitueret egentlig er? Og hvorfor er det et dårligt valg at vælge? Hvis folk har lyst til at tage penge for sex så skal det da ikke være negativt.



Folk siger mine børn vil blive mobbet, fordi de har en mor, som viser sig frem på de sociale medier, men mine børn elsker det jeg laver og jeg er meget ærlig omkring det.

De synes kun, det er fedt, at de har en mor som gør, hvad hun har lyst til og står ved det.

Jeg ville aldrig skjule for mine børn, hvad jeg laver, min ældste har set mine billeder og syntes, jeg er så smuk, de syntes ikke det er vulgært eller flovt at se sin mor sådan.

Fordi jeg har fået børn skal jeg ikke ændre mig selv på den måde, vi må aldrig glemme os selv og at vores børn vokser op og ser, at kroppen er fantastisk og ikke bare noget, en mand skal udnytte seksuelt, det er da fantastisk.

Mine billeder er kunst

Jeg har forklaret før at mine billeder ikke er seksuelt ment, men kunst i mine øjne, jeg er kun seksuel med min mand og ikke med en masse fremmede på instagram.

At de tager det seksuelt eller vulgært er ikke mit problem, det er en fejl i vores samfund i dag.

En kvinde vil dig ikke noget, fordi hun lægger et billede op, det er ikke en invitation til dig. Tværtimod.

Det er noget, hun gør, fordi hun har lyst og ikke for at glæde dig som mand. Tit bliver min mand også nævnt, hvordan kan han tillade, at hun sætter de billeder op, men undskyld hvilken tid lever vi i?

Må en kvinde ikke bestemme over sig selv mere? Min mand er da kun stolt af mig og syntes, jeg er den mest fantastiske kvinde nogensinde, vi løfter hinanden op og støtter hinanden i alt. Præcis som et forhold skal være.

Jeg er en selvsikker kvinde, og jeg elsker min krop, ellers havde jeg ikke valgt at vise den frem.

Så jeg har ikke andet at sige end at folk kan pakke alle deres holdninger væk, og de skal stoppe med at dømme mig, fordi jeg elsker mig selv.

Til alle de skønne, smukke og unikke kvinder, der læser med. Vis jer frem, elsk jer selv, og lad alle de negative kommentarer og fordømmende røvhuller, som I med garanti vil møde. Hvem har udnævnt dem til skønhedspolitiet?