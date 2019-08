Sasha Klæstrup raser over 'søpølser': - Jeg melder dig for dine pik-billeder!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne uge raser Sasha Klæstrup over pik-billeder - de mænd, der sender dem, og de kvinder, der accepterer dem

Jeg er medlem af ret mange pigegrupper på Facebook, og tit bliver jeg forarget over den måde, de angriber kvinder på, når de spørger om hjælp.

Forleden var der en kvinde, som var rigtig ked af, at en mand sendte hende pik-billeder, og ville have hjælp til, hvordan man meldte ham.

Flere kvinder valgte at snakke ned til den her kvinde - om, hvordan hun kunne tillade sig at melde det, for 'det var jo bare et billede'.

Flere skrev om, hvordan Danmark var blevet så kropsforskrækket, 'man dør jo ikke af at se en pik'.

Og nej, man dør ikke, men hvem giver mænd ret til at sende pik-billeder til kvinder uden tilladelse?

Hele buffeten

Jeg støtter fuldstændig den her kvinde i at det selvfølgelig skal meldes, så det kan stoppes.

Det er da det samme som hvis en blotter smed jakken og vi så kunne se hele buffeten. Det gider vi da ikke se på.

Der var også en, der skrev, at det jo er det samme som hvis ens kæreste sendte et billede.

Wauw! Nej det er på ingen måde det samme! Hvordan kan man sammenligne de to ting?

Så er voldtægt også det samme som at have sex med sin kæreste? Så kan folk selvfølgelig sige, 'Nej det er noget man bliver tvunget til, og tvang er ikke det samme som pik-billeder'.

Jo det er det. De her mænd tvinger os til at se på en pik uden vi har sagt, at vi gerne vil.

En skrev, at man også bliver tvunget til at se på nøgne kvinder på Instagram - og her snakker vi jo om mig, jeg er nøgen på Instagram. Men jeg har privat profil, så folk selv kan vælge om de vil se på mig eller ej.

Men jeg ville heller ikke sammenligne de to ting, for jeg eller andre på Instagram sidder jo ikke med fissen helt op i kameraet med spredte ben. Det må man jo faktisk heller ikke på Instagram.



Frækt fisse-close up?

Jo, Danmark er blevet mere kropsforskrækket. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, at de her mænd vælger at vi skal se på deres pik uden vi har lyst. Altså, ville mænd virkelig kunne lide det, hvis kvinder tog et close up-billede af deres fisse hvor man kunne se alt? Jeg er som sagt også til piger, og jeg ville ikke synes det var frækt. Tværtimod.

Hvis en kvinde beder om de her pik-billeder, så er det selvfølgelig okay

Men ellers; lad nu være, det er virkelig ikke sexet, at en mand, som man ikke kender, viser sin pik til en kvinde, der sikkert ikke engang vil have noget med ham at gøre.

Jeg kan heller ikke forstå kvinder, der ikke synes det er slemt.

Hvordan kan i bare synes, det er helt okay at en fremmed mand sender et billede af sin pik?

Nej, du dør ikke, men det er da SÅ grænseoverskridende.

Jeg vil da virkelig gerne have det stoppet inden mine døtre skal være på de sociale medier.

Og jo flere, der melder de her mænd for det, jo flere bliver dømt.



Jeg melder det

Jeg har fået pik-billeder før, og man går jo bare ind i beskeden, og så sidder der bare en søpølse og kigger en direkte i øjnene. Jeg kan ikke engang selv vælge, om jeg vil se på den eller ej. Den er der bare. Ja, jeg kunne lade være med at åbne beskeden, men når en person skriver til en og man ikke ved hvad det er, så åbner man.



Folk må kalde mig hvad de vil nu, men jeg synes at I, kvinder, skal anmelde de her mænd så de ikke tror, det er i orden at sende pik-billeder til os uden tilladelse. Hvis I har brug for hjælp med det, så vil jeg altid hjælpe og I kan altid skrive til mig. Jeg melder det i hvert fald, hvis mænd sender pik billeder til mig.

