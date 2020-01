Sasha Klæstrup raser: Selvfølgelig skal vi reklamere for plastikoperationer

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha Klæstrup er træt af at høre folk brokke sig over influencere, der reklamere med plastikoperationer

Som de fleste ved, er jeg stor tilhænger af plastikoperationer, botox, filler og alt det der, og det er jo, fordi jeg elsker det falske look. Jeg synes, det er så vigtigt at reklamere med de her ting, både de gode og dårlige ting omkring operationer. Alt går ikke altid, som man vil have det, og den risiko er der, hver gang man går under kniven eller nålen.

Når du er 18 år, må du få de her operationer, ikke før, hvorfor er det så, folk skal brokke sig over, hvor gamle ens følgere er? Jeg eller andre, der reklamerer med diverse operationer, kan ikke tage en på 15 år i hånden og sige, at de skal bare have lavet bryster. Det er umuligt! Hvis man så som forælder er så nervøs for, hvordan ens børn vil reagere på os, som er ærlige om operationer og diverse, så tag en snak med børnene. Jeg kan aldrig sige det nok, men hold øje med, hvem og hvad jeres børn laver på de sociale medier.



Mine børn ved det

I behøver ikke at læse deres beskeder, men hold øje med, hvem de følger, og hvad de kommenterer. Mest mobning foregår også på de sociale medier, og hvis man er i tvivl, tag en snak med dem.

Mine børn vokser jo også op med mig, som er ærlig om de her operationer. De har da ikke taget skade eller har dårligt selvværd. Tværtimod. De ved, at alle er forskellige, men at selvom alle er forskellige, skal alle behandles med respekt.



Jeg har valgt steder at blive opereret og få botox, fordi jeg læste om dem og så andre kvinder, der reklamerede med lige præcis de her steder. Det er vigtigt, man er tryg ved sit sted, og derfor er det også vigtigt, at man kan se, hvad andre kvinder/mænd får lavet.

Jeg tager til Tyrkiet igen

Lige nu er der også en Instagram-konto for en kvinde, som fortæller om et sted i Tyrkiet, hvor man ikke skal have lavet ting. Alt gik galt hos hende, og flere viser, hvordan de snyder. Det er så godt! Så ved jeg og flere end 15.000 andre, at vi aldrig nogensinde skal vælge det sted.



Jeg ved, mange er uenige i det her, men hvis man ikke føler, at en på 18 år er gammel nok til at få en operation, så må man jo hæve alderen for det i stedet for at sige, at man ikke må reklamere. Jeg har også reklameret med mine bryster, selvom de ikke er sponsoreret, men fordi jeg har været så glad for virksomhedens behandling af mig, og at de er gået med til alle mine idéer.

Nu tager jeg snart til Tyrkiet igen og får lavet mine implantater i numsen. Der vil jeg også reklamere med det - også fordi det er en ikke så kendt operation, så mange er virkelig nysgerrige.



Jeg elsker mig selv

Jeg svarer de fleste, der spørger ind til mine operationer, også hvis de er under 18. Men jeg går også meget op i, at man kun skal ændre sig selv for sin egen skyld og ikke andres. Hvis man lider af lavt selvværd, ville jeg helt klart få ordnet det først, før man laver operationer.

Jeg elsker mig selv virkelig meget, og jeg kender mine værdier, og det skal man, inden man begynder på alt det plastik, filler, botox osv.



Mange tror jo, at man har lavt selvværd, hvis man får lavet de her ting. Det er der sikkert også nogle, der har, jeg har bare ikke. Man kan sagtens elske sig selv og få lavet ting.