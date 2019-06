Sasha Klæstrup: Så nemt er det at blive kendt

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne gang fortæller realitystjerne Sasha Klæstrup, om det at blive kendt i skyggen af sin søster

I Danmark er det så nemt at blive kendt. Jeg blev selv kendt, fordi jeg er Nikitas søster. Jeg skulle ikke engang melde mig til noget, jeg var bare en Klæstrup. Måske var det også lidt på grund af mit udsende.

Jeg kan huske, da Nikita blev kendt, alle de kommentarer og meninger folk pludselig havde. Nikita blev svinet til fordi hun valgte at tage en flot kjole på til en jubilæumsfest.

Det gjorde så ondt på mig at se de kommentarer min lille søster fik, og tit havde jeg lyst til at svare folk, der svinede hende til, fordi de ikke kender hende. De har dannet sig et billede af hende på grund af de ting, de har læst om i medierne. Jeg svarede aldrig nogen af dem, for det ville aldrig blive til noget godt. Don’t feed the troll.



Jeg var en 'nobody'

I 2017 blev jeg tilbudt at være med i 'Divaer i Junglen'. Jeg overvejede meget om jeg skulle sige ja, for jeg vidste, at der ville være en masse folk som egentlig ikke ville kunne lide mig, også selvom de ikke kender mig personligt. Jeg vidste, at det ville gøre, at jeg kom ud af Nikitas skygge, og jeg kunne faktisk godt lide bare at være hendes søster, og hvordan ville folk tage imod mig? Jeg er jo ikke 'kendt', men blev alligevel spurgt, om jeg ville være med. Selvfølgelig ville det være en oplevelse for livet, og det var det helt sikkert, men jeg var jo en 'nobody' i forhold til de andre piger, der var med.

At jeg blev 'kendt' på den måde, har de fleste taget ret pænt. Mange syntes det var dejligt at se mig i 'Divaer i Junglen' - jeg var et frisk pust, jeg svinede ikke nogen til, jeg holdt mig til, hvad jeg var, og jeg ville ikke være en anden, fordi der var kamera på.

Selvfølgelig var der også nogle, som ikke kunne forstå, at jeg skulle på tv, nu hvor jeg ikke var kendt.

Og lige så snart, der blevet skrevet om mig, havde folk pludselig en mening om mig. Selvom de ikke kendte mig, kunne de skrive, at jeg var uintelligent, og at jeg var en gås. Og nu er det altså kun de pæneste af ordene, jeg skriver her.

Ingen skriver om jer

Jeg føler, at når man bliver kendt - uanset om man er 'kendt' som mig eller som Nikita, så har alle en mening om, hvad der sker i ens liv.

Vi har alle truffet forkerte valg og gjort ting alt for hurtigt. Jeg blev gift, selvom jeg vidste, at min eksmands og mit forhold ikke var godt, og vi blev skilt ret hurtigt efter. Men I andre er bare så heldige, at når I laver fejl, bliver der ikke skrevet om det i medierne.

De skriver om vores nedture og vores opture. Vi har vel alle sammen noget i bagagen, vi ikke er lige stolte af.



Jeg har lavet så meget lort, og meget af det kommer tilbage og bider mig i røven. Men alle de valg jeg har truffet, har også formet mig. Vi kan ikke blive ved med at kigge tilbage på, hvad vi har gjort og fortryde det. Vi må sgu se at komme videre. Vi er alle mennesker, og ingen er perfekte.



Jeg rejste mig op - helt selv

Jeg er 26 år nu, og jeg er ikke færdig med uddannelse. Jeg er faktisk først lige begyndt. Hvad folk ikke ved, er, at jeg har været sindssygt meget igennem, både i min barndom med en alkoholisk far, en ekskæreste, der tæskede mig og ville slå mig ihjel. Det har været nemmere at være et offer hele mit liv end at komme videre.

Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det slut nu - intet får mig ned med nakken. Derfor er det også vigtigt, at jeg ikke bliver en anden, når jeg er på tv. Hvorfor skal jeg få andre til at føle sig mindre værd bare for min egen skyld? Præcis det gjorde min ekskæreste. Han nedbrød mig. Men alligevel har det gjort mig til den stærke kvinde, jeg er i dag. Jeg rejste mig op, da jeg troede, jeg ikke kunne. Og jeg gjorde det helt selv.



Det vil I sikkert dømme mig for nu. Værsgo. Jeg kan kigge mig selv i spejlet og sige, at jeg ikke er perfekt, at jeg lavede mine fejl og at jeg står ved det. Så længe du vælger at lære af dine fejl og står ved dem og siger, at det var noget lort. Du skal ikke bare sætte dig og sige, 'skaden er sket, jeg bliver bare ved' - for det kommer der aldrig noget godt ud af.