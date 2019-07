Sasha Klæstrup: - Sådan er mit sexliv

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha Klæstrup er ikke bange for at være sammen med den samme resten af livet. Her fortæller hun hvorfor

På Instagram laver jeg tit et opslag, hvor man kan stille mig spørgsmål, og de fleste spørgsmål er omkring mit sexliv.

Hvorfor jeg så ung har valgt at have sex med den samme person resten af mit liv, og om det ikke bliver kedeligt i længden.

Jeg tror, det er unge, som ikke har løbet hornene af sig og har brug for at prøve forskellige ting med forskellige personer, og det er okay.

De fleste har været der, men når man bliver ældre, finder man ud af, at det ikke er sex med forskellige personer, der betyder noget, men sex med den person, man elsker, der er det vigtige.



Det bliver ikke kedeligt med den samme person, så længe man ved, hvad den anden kan lide, og hvor ens grænser går.

Jeg er ikke typen, der er bange for at sige, hvad jeg vil prøve, og hvad der måske kun er en fantasi.

Prøver ofte nye ting

Vi er rigtig gode til at peppe vores sexliv op og prøve ting, vi har tænkt på.



Hvis du er i et forhold, hvor sexlivet er gået lidt i stå, så er det altså ikke det værste at snakke med sin partner.

Det er jo den person, du har valgt at dele livet med.

Fortæl, hvad du føler, og hvad du har lyst til, men husk mange har grænser, de ikke kan lide at overtræde, og det er okay, og så må man jo gå på kompromis.

Man skal jo ikke være bange for at sige ja til et forhold på grund af, at du kun har sex med den samme person.

Jeg har også grænser.

Jeg ville aldrig kunne være i et åbent forhold, det er jeg for jaloux til.

Eller have en trekant, hvor det er to fyre, nej tak.

Én pige ville jeg nok godt kunne invitere ind i soveværelset, men det er også bare frækt, en mand og to piger, der er noget sexet over det, måske er det, fordi jeg er biseksuel, at jeg synes, det er frækt.

Jeg er åben over for min mand

Jeg er ret åben omkring min seksualitet også til min mand.

Han ved, jeg synes, kvinder er frække, og han ved, jeg godt kan lide at være 'uskyldig' i soveværelset.

Min mand og jeg har prøvet vores grænser med et 'safe-word', og jeg synes, vi er gode til at respektere hinanden.

Selvom jeg har haft andre sexpartnere før, og han også har, så har vi begge prøvet ting, som vi ikke har gjort med andre.

Vi er nemlig ikke bange for at prøve ting, vi er ret gode sammen faktisk, måske er det også derfor, jeg elsker ham så højt.

Vi kan lytte til hinanden, og vi kan grine af os selv, og det vi gør, hold nu kæft vi har det sjovt, og sex må gerne være sjovt.

Grin af det, hvis det bliver akavet, så længe du kan se din partner også synes, det er sjovt, mærk situationen.



Det er så vigtigt at hvile i sin seksualitet og i sit forhold.

Hvis du føler, det hele er forkert, så måske lyt til din fornemmelse. Det skræmmer ikke mig at tænke, jeg skal have sex med den samme mand resten af mit liv, så længe sexlivet og forholdet er godt, så skal det hele nok gå.



Det er vigtigt at huske, at alle kvinder eller mænd ikke er ens, måske din eks kunne lide det på en bestemt måde, men det er ikke sikkert din nye kan. Den er der mange, der glemmer, og jeg har lavet den fejl med mænd og kvinder, ingen er ens, husk det.