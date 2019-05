Sasha Klæstrup: - Selv Barbie får lavet bryster hjemme ved os

Megafonen er Ekstra Bladets nye blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Denne gang fortæller realitystjerne Sasha Klæstrup om beslutningerne bag de mange plastikoperationer, der har gjort hende til den, hun er i dag

Plastikoperationer fylder meget på nettet, og man kan næsten ikke gå nogle steder uden at se en kvinde eller mand, der har fået lavet det ene eller det andet.

Mange forstår ikke, hvorfor man ønsker at ændre på sig selv.

Jeg elsker personligt, at vi har den mulighed at kunne ændre på vores udseende, hvis vi ikke er tilfredse med os selv og vores kropsideal.

Jeg får selv ændret noget, fordi jeg ønsker at være en smukkere udgave af mig selv, også selvom der er den risiko, at det vil ændre mit udseende fuldstændig.

Jeg startede selv med at få lavet mine læber, derefter blev det til filler og botox i hele mit ansigt.

Så besluttede jeg, at mine bryster også skulle have en tur. Det blev endda til mere end én enkelt gang, fordi jeg ikke var tilfreds med de første resultater.

Det næste jeg drømmer om at få ændret er min næse, en fedtsugning og få lavet implantater i min numse.

Vil være tilfreds

Måske har det ikke en ende for mig, men jeg vil være tilfreds, så jeg ikke starter hver dag med at være utilfreds med mit spejlbillede.

Jeg er bevidst om, at det kan være farligt, men så længe jeg opnår det resultat jeg ønsker, er det en risiko, jeg er villig til at tage. Jeg vil være tilfreds!

Min egen søster sagde endda til mig, da jeg igen fortalte hende, at jeg ville ændre mere ved mig selv: 'Det er okay. Jeg giver dig lov, selvom der er en risiko for at jeg mister dig'.

Det lyder måske som hårde ord fra ens egen familie, men det går mig ikke på. De holder stadig af mig, og jeg ønsker inderligt at opnå den skønhed, som jeg selv synes, at jeg har behov for!

Mange fordomme

Problemet ved plastikoperationer er ofte de fordomme, man møder.

Jeg har selv oplevet, at fremmede, typisk mænd, synes, det er helt okay at råbe efter mig på gaden eller at skrive og sende diverse vulgære, nasty, og ulækre, ting til mig.

Der er også mange, der mener, at det er forkert at vise andre, at hvis man ikke er tilfreds med sig selv, så kan man bare købe sig til et bedre selvværd.

De ytrer sig tit om, at de synes at jeg var pænere før. Men hvordan kan de fortælle mig, hvad jeg skal synes er pænt?

En risiko for, at det går galt

Der er selvfølgelig altid en risiko ved at blive opereret.

Det er der ved alle operationer, plastik eller ej.

Det kan også være en afhængighed at kunne blive ved med at ændre sig selv. Du kan være uheldig at finde en dårlig kirurg, som ikke kan sit job. Men den risiko tager jeg jo gerne for at være den smukkeste version af mig selv.

Er du utilfreds med dig selv, selvom du træner 5 gange om ugen, følger diverse kure og spiser sundt hver evig eneste dag?

Måske springer du endda dine veninders fødselsdage over, fordi du bliver nødt til at spise usundt den dag, og træne endnu hårdere næste dag. På trods af alt det opnår du stadig ikke det kropsideal, du altid har ønsket dig.

Gør hvad gør dig glad

Så er mit råd til dig er at få ordnet det, du ønsker.

Jeg har personligt opnået en langt bedre livskvalitet, fordi min dag ikke længere starter med, at jeg er utilfreds.

Jeg kunne sikkert blive ved med at træne og spise sundt. Måske er jeg også bare doven, men hellere doven og smuk end doven, tyk og utilfreds.

Du skal ikke lytte til de mennesker, der siger til dig, at du ikke er smuk, som du er. For du er smuk og skøn. Men hvis du kan se lidt fejl, så skal du bare ændre alt det, du vil ved dig selv, men du skal altid være sikker på din beslutning.

Du skal kun gøre det for din egen skyld, og ikke på grundlag af hvad andre mener om dig. De skal ikke leve resten af livet med de fejl du selv ser, det skal DU.

Børnene påvirkes

At jeg selv har fået lavet plastikoperationer, har haft en stor indvirkning på mine børn.

Det er blevet en naturlig del af deres liv. Det kommer blandt andet til udtryk, når vi leger med Barbie.

Hvor moren lige pludselig skal af sted, fordi hun skal have lavet sine bryster.

Faren fortalte barnet, at moren snart ville komme hjem igen. For nogle vil dette nok lyde som et svigt af mine børn, og at jeg prioriterer mig selv frem for dem.

Men tværtimod.

Jeg har valgt at være meget åben og ærlig omkring det overfor mine børn! Jeg synes jo, mine børn er de smukkeste og dejligste i hele verden. Men kan de se fejl ved deres udseende, og ønsker de at gøre noget ved det, står jeg bag dem hele vejen uden at dømme.