Sasha Klæstrup siger nej til vaskebræt: - Jeg vil have en 'far-krop'

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Realitybabe Sasha Klæstrup kan ikke forstå, at der så mange pumpede fyre, der skriver til hende på Instagram. Det er nemlig slet ikke dem, hun er interesseret i

Vi alle har en forskellig ide om, hvordan vi vil se ud, og det er også okay.

Jeg tænker ikke, at der er mange der er vilde med min måde at se ud på, men så længe man selv er tilfreds, så er det jo kun godt.

Sjovt nok kan jeg kan se i min indbakke, at rigtig mange store, pumpede mænd er ret sikre på, at de har en god chance hos mig. Og selvom jeg synes, det er mega fedt, at de i hvert fald har selvtilliden, så er store pumpede mænd ikke mig.



Kan man overhovedet putte med en pumpet mand?

Jeg ville føle, det var ligesom en sten, men jeg kan tage fejl.

Jeg syntes bare, at far-kroppen er noget af det mest sexede - sådan virkelig. Jeg føler, man sådan rigtig kan kramme, putte, og når man har sex, flexer de ikke til sig selv i spejlet. Ej, det ved jeg jo ikke, om de gør, men det tænker jeg bare.



Ja, det er sundt at tage sig af sig selv, men derfor behøver man ikke en sixpack og blodåre der er ved at sprænge.

En mand skal tage sig af sig selv, ligesom en kvinde skal.

Vi skal selvfølgelig passe på os selv, nu træner jeg slet ikke, men er bare tynd og jeg kæmper virkelig for at få min vægt op.

Jeg drikker endda en masse fløde hver dag, spiser slet ikke sundt og weight gainer, det er prøvet, om jeg så gør det forkert, det ved jeg sgu ikke.

Sasha gør hvad hun kan, så hun kan veje noget mere. Foto: Privat

Mænd kan vel lige kvinder med former?

Mænd vil vel heller ikke have alt for tynde kvinder, tænker jeg?

Der skal vel også være noget at tage fat i? Derfor vil jeg jo også tage lidt på. Man behøver ikke være usund, bare fordi man har lidt på sidebenene, men hvornår går grænsen for at have en far-krop og så være overvægtig?

Jeg er ikke en, som selv går op i vægt og diverse, men jeg tænker at grænsen ligesom er, når ens bmi er for højt.

Måske er det bare mig, jeg ved det ikke, men jeg ved helt klart, at en far krop til hver en tid vil vinde her.



Jeg har endda spurgt en masse på Instagram, hvad de syntes, og 92% synes en kvinde også skal have fedt på kroppen.

Det giver jeg dem så meget ret i.

Jeg tænker nemlig, at det går begge veje, jeg spurgte også, om de ville vælge far-krop eller en pumpet.

Her var der delte meninger.

Far-kroppen fik 60%, og pumpede fik 40%. Der kan man se, hvor forskelligt vi er med mænd, en kvinde skrev endda til mig, tyk, tynd eller overvægtig alle kvinder er smukke, og det er så rigtigt!

Elsk jer selv, lige meget hvad andre siger.

Husk at elsk jer selv

Selvom jeg ikke er til pumpede mænd, og de kvinder jeg har været sammen med har haft lidt fedt på kroppen, så er det jo ligemeget, hvad jeg syntes.

Så længe I er tilfredse og I elsker jer selv som I ser ud.

Det hele handler om selvtillid og selvværd, som jeg skrev tidligere: Alle er ikke vilde med mit look, og det er okay, jeg er meget til det falske look, og mange kan jo rigtig godt lide det naturlige.

Jeg hader jo ikke de her pumpede mænd, jeg synes bare ikke, det er frækt.

De har sikkert en fantastisk personlighed, og er det egentlig ikke det, det hele handler om?

Alle kvinder og mænd er smukke på deres egen måde, men vi har alle en forskellige smag.