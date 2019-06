Sasha Klæstrup: Tag på ferie og lad børnene blive hjemme

Megafonen er Ekstra Bladets debat-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge beskriver Sasha Klæstrup, hvorfor det er en god idé at tage på ferie uden børnene

Nu er det snart sommerferie, og de fleste har planlagt deres ferie eller hvad de skal.

Vi har også planlagt det hele herhjemme, men hvad fanden sker der for, at når man tager en ferie uden sine børn, så bliver folk sure? Har forældre ikke lov til at slappe af en uge, mens børnene måske er på ferie hos mormor eller hvem, der ellers er tæt på dem?



Min mand og jeg tager altid to ferier.

Én ferie med børn og én ferie uden børn. Jeg fik så mange spørgsmål om, hvor er dine børn? Skal de ikke have lov til at opleve udlandet sammen med jer? Jo, selvfølgelig skal de det, og mine børn mangler ikke noget, men jeg syntes, det er vigtigt at holde ens forhold ved lige uden børn også.

En ferie med børn er så dejlig og jeg elsker det, virkelig, men lad os nu være ærlig.

Det er ikke på sammen måde, man får ladt batterierne op.

Jeg nyder at tage dem med ud og rejse, og de vælger faktisk, hvor vi skal hen, men der kan du ikke selv ligge på stranden og nyde solen måske med en drink i hånden, nej du er konstant opmærksom på, hvad børnene laver, og helst er du ved deres side hele tiden - eller det er jeg i hvert fald.

Kan være rigtig godt uden børn

Man bekymrer sig stadig rigtig meget, men på ferie uden børn, der står min mand og jeg tidligt op, og så ligger vi i solen hele dagen, jeg har ikke behov for at skal prøve en masse ting, nej tak.

Jeg vil ligge i solen med en drink i hånden og min mand ved siden af. En pool man kan hoppe ned i, når solen bager for meget på en, sådan kobler jeg bedst af.

Og så skal det selvfølgelig være omkring de 40-48 grader, og der vil jeg heller ikke tage mine børn med, når det er så varmt, der er 35 grader nok til dem.



Skal vi virkelig skamme os over at nyde hverdagen uden børn også?

Det er jo ikke fordi, vi opgiver dem, nej.

De skal nok få deres tur, hvis de ikke allerede har haft den. De nyder sikkert også at være hos deres mormor eller deres far, hvis man er skilt.

Vi har da lov til at lave noget uden børn, bare fordi man er forældre, betyder det ikke, at vores eget liv er gået i stå. Selvfølgelig skal man tage deres behov først, men børn har også godt af at være på ferie hos andre.

Hvem vil have en træt forælder?

Vi har brug for at holde det hele i gang. Vi har brug for, at kærligheden bliver ved med at blomstre når der er gået madpakker og hverdag i den.

Selvfølgelig kan man også tage en enkelt nat på hotel og nyde sin bedre halvdel, men en ferie er jo bedre, og hvis man er enlig mor eller far er det da også vigtigt man kommer ud og måske møder en anden på ferie (wink wink).

Det er så vigtigt at passe på sig selv, som man passer på sine børn!

Hvilket barn vil have en forælder, der er kørt træt af i det?

Det er jo ikke børnene, man er træt af. Det er jo hverdagen, der kan være hård.

Folk der siger, at det er noget pis, så skulle man have lade være med at få børn. Så bliver jeg nødt til at sige, hvordan kan I ikke være trætte? Og vil I lære mig det?

Jeg elsker mine børn ubetinget, og jeg elsker at lave ting med dem, men jeg elsker også min mand, og han har også brug for man engang imellem er der hundrede procent for ham. Tit er det jo den anden forælder, man glemmer.

Husk hinanden

De er voksne og kan klare sig selv, selvom min mand og jeg går meget op i, at der i hverdagen skal være kys og kærlighed hele tiden, så kan man altså godt lige glemme det, fordi det er vigtigt at børnene har lavet lektier, maden er på bordet til tiden, at de kommer i bad, inden de skal i seng, og at hjemmet og vasketøjet er ordnet.



Jeg synes, børn skal på ferie, og de skal ud og hygge med deres forældre helt klart!

Det skal de virkelig, de skal se andre kulturer og møde andre mennesker. Det er altså ligeså vigtigt som barn at rejse, som det er for voksne, det er den måde, jeg i hvert fald kobler bedst af, den måde jeg lader mine batterier op igen.



Jeg syntes personligt ikke, det gør én til en dårlig forælder at rejse uden sine børn, tværtimod, men man skal ikke glemme, at børnene har ligeså meget brug for det, som forældrene har.

Tag på ferie, nyd hinanden og nyd jeres børn!