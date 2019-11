Sex med samtykke-lov: Skal vi så sige ja med NemID før sex?

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge giver ernæringsekspert, krammeterapeut og selvudnævnt manderetsforkæmper Per Brændgaard sit indspark til debatten om en lov om samtykke

Jeg har flere gange forgæves forsøgt at få feminister til at konkretisere, hvordan sex helt konkret skal foregå for at være lovligt efter indførelsen af den samtykkelov, som de ønsker så desperat.

I mangel af svar må jeg nøjes med at formulere spørgsmål, inden en muligvis vanvittig lov bliver indført i Danmark:

10 spørgsmål om samtykke i praksis

Flere jurister siger, at vi allerede har et krav om samtykke i den nuværende lovgivning. Tager de fejl? Hvor går grænsen helt konkret mellem sex og ikke-sex? Præcis hvornår i relationen skal spørgsmålet om samtykke bringes på banen? Hvordan kan man tage initiativ til sex, hvis det i sig selv kan opfattes som krænkende? Vil man f.eks. kunne blive dømt som krænker ved at fremsende en samtykkeerklæring til underskrift? Hvordan skal man ytre samtykke til sex helt konkret? Er det nok mundtligt at sige JA? Eller skal vi have skriftlige kontrakter eller elektroniske apps og Nem-ID involveret i samlejet? Skal man med sit JA konkretisere typen og varigheden af det seksuelle samvær? Kan man samtidig til JA til noget sex og NEJ til andet sex? Eller sige man JA til alle former for sex? Kan man fortryde et JA undervejs, og i givet fald hvordan? Hvis et JA bliver juridisk gyldigt, bliver det så ikke blot en smart måde for voldtægtsmænd at slippe for straf? Hvordan sikrer man sig dokumentation for, at den man har haft sex med har ytret juridisk gyldigt JA? Skal der være både før-samtykke-, under-samtykke og efter-samtykke? Hvis der også skal være efter-samtykke, hvordan kan vi så sikre os, at samtykkeloven ikke bliver misbrugt til at lokke folk i sexfælder? Bliver det nødvendigt med tredjepartsvurdering, så der altid skal være en anstandsdame til stede, når mand og kvinde har sex? Hvordan skal samfundet håndtere den kommende epidemi af kvinde-fobi og sex-angst blandt mænd?

Hvad med bare at gøre sex forbudt?

Måske vil det være lettere blot at gøre mandligt initiativ til sex helt forbudt, med mindre man er blevet grundigt screenet og godkendt af Dansk Kvindesamfund. Og i øvrigt er gift og forpligtet med sin økonomi til kvinden for evigt. I den forbindelse kunne man indføre, at det kun er lovligt for kvinder at søge skilsmisse.

Det feministiske diktatur, hvor mænd bliver helt umyndiggjort, vil løse alle problemerne. De mænd, der ikke kan styre deres lyster og på trods af forbuddet selv tager initiativ til sex, kan idømmes forvaring på ubestemt tid. Det er unødvendigt at involvere retssystemet, da det er bevis nok, hvis en kvinde føler sig krænket af en mand. Dansk Kvindesamfund kan overtage politi- og retsfunktion i disse sager. Det vil løse problemerne med ressourcemangel hos politiet og retssystemet.

Hvis den nye samfundsorden indføres globalt, så vil det også løse problemerne med overbefolkning og for meget CO2-udledning. Det kan vise sig at være en effektiv måde at redde klimaet og selve Jorden! Især hvis det feministiske diktatur også forbyder mænd at køre i for store biler og spise for meget oksekød.