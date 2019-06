Smid karkluden og dyrk mere sex

Megafonen er Ekstra Bladets debat-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Louise Meyer, freelancejournalist og nybagt mor, skriver i denne uge om sex og rengøring

Hvorfor kommer du ikke ordentligt rundt i hjørnerne med støvsugeren? Hvorfor går du altid ind med sko? Og hvorfor tørrer du aldrig vandet rundt omkring vasken helt op?

De fleste af os kender den slags spørgsmål. De kommer som regel enten fra vores forældre eller fra vores kærester. Og de fleste af os ved også, at det er ekstremt trættende spørgsmål, der kan slukke ens ellers gode humør på et splitsekund, når man træder ind over dørtærsklen.

Jeg ser flere af dem i min omgangskreds. Mænd som kvinder, der har svært ved at give slip på den måde, de fik deres daglige trummerum som singler til at fungere på. De glemmer, at tilværelsen som enehersker stopper, når man får en kæreste.

Suger al sex ud af forholdet

Selv er jeg ingen hellig-frans. Jeg har en virkelig irriterende tvangstanke, der drejer sig om, hvordan vasketøjet skal hænges op. Det skal først rystes for så at blive foldet henover tørrestativet på den helt rigtige måde. Altså min måde. Det samme med at tørre op inde i badet.

Til gengæld får måden jeg skærer grøntsager på, og alle de glas, jeg lader stå rundt omkring i hele hytten, min kærestes øjne til at bløde. Vi gør ikke alting på hinandens måde, og jeg er da forfaldet til at give ham et surt oprydnings-opstød med på vejen, når humøret har været lavt og søvnen lille. Men jeg øver mig i lige at holde vejret, når irritationen prikker. For ærlig talt:

Det suger al sex og romantik ud af et forhold at være så anal omkring oprydning, karklude og madlavning. Hvem gider at knalde den person, der på bedste mor-manér kværulerer og klager over måden, vasketøjet er hængt op på, hvordan skjorten sidder, hvordan støvsugningen er udført, hvor underbukserne ligger, og hvordan de i øvrigt er foldet?

Jeg har i hvert fald ikke lyst. Og jeg tror heller ikke, at jeg selv oser af sex, når jeg står og galper op om det med vasketøjet og vandet på badeværelsesgulvet.

Er skæve løg ikke meget dejlige?

Hver gang man har lyst til at skælde sin kæreste ud for, hvordan han eller hun udfører det ene eller det andet, burde man virkelig stoppe sig selv og overveje, hvor vigtigt det er for en. Er det virkelig så dødsens-hæsligt, at han drikker af mælkekartonen, og at vasketøjet krøller lige lovligt meget, at jeg gerne vil have den her mor-barn-samtale med ham? Og er det egentlig ikke meget dejligt, at der bliver skåret løg, selvom bådene bliver skæve?

Når jeg står i førnævnte tankeeksperiment, er svaret som regel klart: Jeg gider ikke have den samtale. For der kommer ikke noget godt ud af den. Man bliver højst irriterede på hinanden, og så ender det krøllede vasketøj med at blive udløseren til en større diskussion. Før man har sagt ’universalrengøring’, er man blevet en sur citron, der sidder ovre i hjørnet og går op i aftørringsteknikker og vasketøjsophængning i stedet for at dyrke sex med sin kæreste, grine og pjatte eller at spise aftensmad i sofaen.



Enehersker af vasketøjet

Egentlig er det ret simpelt. Den, der har stærke følelser omkring specifikke dele af husholdningen, må også være den, der tager slæbet i stedet for at kræve, at den anden retter ind og blindt følger oprydningsregimet. Derfor har jeg for eksempel udnævnt mig selv til enehersker i vasketøjs-regimet.

Det fede i et forhold er jo som oftest, at man er forskellige. Det er forfriskende at få udfordret sine egne navlepiller-vaner. Det er også aldeles forfriskende at give slip og opdage, at jorden ikke går under, bare fordi opvasken står og samler lidt støv, og vasketøjet krøller.

Verden bliver utvivlsomt et sjovere sted, hvis vi smider karkluden og dyrker mere sex. Jeg har i hvert fald tænkt mig at gøre forsøget.