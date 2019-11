Stephanie Star får tilbud fra gifte mænd: - Hvor er det usselt. Føj, siger jeg bare!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Megafonens nye blogger Stephanie Star, foredragsholder og tidligere botoxdronning, fortæller i denne uge de tilbud, hun får fra gifte mænd - og om, hvordan hun egentlig har det med utroskab

Jeg er begyndt at køre med den nye cityring-metro. Jeg fatter det ikke helt endnu, men jeg skal nok lære det.

Når et par ser mig i cityringen, og andre steder i det offentlige rum, ser jeg ofte, at damen i forholdet tager hans hånd for at markere, at de er sammen – for at markere, at han er hendes.

Fuck nu af, jeg kunne aldrig finde på at nidstirre en kvindes mand, når de holder i hånden i metroen og på gader og stræder! Tværtimod – jeg glæder mig over deres kærlighed, og smiler i stedet for at være misundelig. Alt andet er for pattebørn.

Jeg hviler i min stærke personlighed og jeg kender mit værd. Så tvivl ikke – jeg elsker kærlighed, og ved, at den findes til alle, når den rigtige kommer. Så vær nu ikke så usikker – nyd jeres kærlighed, for pokker!

Gifte mænd, der 'elsker deres koner'

Jeg vil gerne slå fast, at jeg HADER UTROSKAB. Jeg har oplevet flere scenarier, hvor jeg væmmes over utroskab. Jeg slukker faktisk fuldstændigt af på det.

Jeg får tit tilbud fra gifte mænd, der ’elsker deres koner’ (må jeg være fri!) og på et splitsekund mister jeg interessen. Jeg kender min værdi som kvinde, og jeg bliver kun tiltrukket af gensidig interesse – og KUN singlemænd, TAK!

Alt andet er bare uro og støj, og så er det pisse synd for den kvinde, der tror, at hendes mand kun har hendes interesse og deres fælles børn i hjertet. Hvor er det usselt. Føj, siger jeg bare!

Her er et eksempel på en af de beskeder, jeg har fået i min Messenger fra en gift mand:

'Jeg er erhvervsmand, og kommer rundt i hele Europa, aldrig set en skønhed som dig, må jeg invitere dig på Nimb til dinner og overnatning?'

Inden jeg svarede, tjekkede jeg ham i hoved og røv - jeg fandt ud af, hvem han var, og at han var gift. Så mit svar var:

'Nej tak, du er for beskidt for mig, du inviterer og flirter, mens du er godt gift, det ses på dit profilbillede på Facebook, hvor dine børn vise. Må indrømme: Usselt. Har slettet dig, stakkels din kone'.

Spyt vedkommende i hovedet og pak dine ting

Hvis parforholdet knækker, så er det knækket, lige meget hvor meget I prøver at lime det sammen. Har den ene været utro, så vil det ske igen – så kom afsted! Spyt vedkommende i hovedet og pak dine ting. Livet er lige rundt om hjørnet, og det vil vise dig bedre vilkår og masser af nye, mere respektfulde relationer. Også selvom I har været sammen længe.

Nogle kan tilgive – jeg tilgiver ikke. Det kan være svært, men ingen skal leve i et forhold med utroskab. Måske skal du se på, hvem du selv tiltrækker – måske er det tid til at slippe visse mønstre, og give slip på vaner og tanken om, at du ikke tør at være alene.

Utroskab er den vildeste, syge, mest latterlige mangel på selvtillid, der findes i mine øjne. Så nu ved Danmark det.