Stephanie Star fortryder dildo-ups: Jeg er et kæmpe miljøsvin!

Megafonens blogger Stephanie Star, foredragsholder og tidligere botox-dronning, indrømmer i denne uge, at hun er et stort, dobbeltmoralsk miljøsvin

Jeg spiser så sundt, jeg kan, for hvis jeg ikke gør det, skriger mine tarme til himlen.

Jeg har mistet mange venner på den konto, og jeg kommer selv fra en restauratørfamilie, og har mange bekendte i den branche. De forstår simpelthen ikke, hvorfor jeg skal være 'SÅ BESVÆRLIG'. Jeg rører ikke kød, specielt ikke bacon, mælkeprodukter og forarbejdet mad. ERGO ER JEG MÆRKELIG i manges øjne.

Jeg har lært at tilpasse mig, når jeg er ude, men jeg går ikke på kompromis, og jeg siger venligt og pænt fra – med det resultat, at jeg har forbedret mine blodtal. Det gør mig ikke noget, at bekendte vælger at droppe venskabet, for jeg vil hellere overleve for min skyld end hyle med de ulve, jeg er iblandt. NO WAY! Min krop er fit for fight!

Min livsstilsændring er her for at blive, og jeg er optaget af at motionere og holde mig sprød. Altså, med måde.

Jeg er meget bevidst om miljøet på mange punkter: Jeg handler med netpose, jeg spiser økologisk og plantebaseret, jeg ryger ikke cigaretter og smider med skodder på gader og stræder, jeg fyrer ikke for fuglene med åbent vindue og varme i radiatorerne. Jeg har ikke kørt i bil, siden jeg var i en bilulykke, jeg rejser sjældent med fly, og jeg sorterer affald og går i genbrugsforretninger.

Miljøsvin

Danmark fryser, og det gør jeg også. Vi lader os påvirke af miljøet og vejret, men husker vi at leve i momentet?! Ja, hør lige en loppe gø, jeg er sgi latterligt dobbeltmoralsk.

For jeg er også et miljøsvin.

Jeg har engang smidt plastikdildoer ud – to almindelige og en lyserød butterfly – i stedet for at give dem til mine veninder. Jeg smed dem ud i æske, så jeg er faktisk et dobbelt miljøsvin. Hold nu kæft, jeg skulle have afleveret dem eller givet dem væk! Jeg husker, at skraldemanden opdagede det, og han skreg af grin, da han så dem! Jeg har tilgivet mig selv for det, men siger nu: FY, skam dig, Stephanie!

Jeg har også engang smidt en vådserviet i toilettet, da min datter var fire år (det er længe siden). I skulle ha’ set mig, jeg stak min hånd ned i kummen for at fjerne den, men den gled sgu videre ned i kloakken.

Benzin i blodet

Men her kommer mit største miljødilemma: Jeg er super fan af Formel1! Jeg er til ræs og har benzin i blodet!

Jeg er til fart, og jeg har en høj italiensk energitærskel, det skal jeg da for helvede ikke straffes for.

Ræs skal køres på en bane (ikke i trafikken, for pokker). Sporten tænder mig, længere er den ikke - tør øjnene og spis en tudekiks, for jeg, bitter-baronessen fra Tagensvej, smiler og fægter med armene: Stop dit ynk, Stephanie!

Når der er ræs, er jeg slet ikke til at træffe, sådan er det bare. Vi sidder en gruppe, flest kammerater, og nogle gange deres kvinder (mine veninder). Kvinder er pissedejlige, men de forstyrrer og savner naturligvis deres mænd og opmærksomhed, det er erfaret gennem 22 år.

Når de ikke tager deres telefon, bliver jeg forstyrret, fordi jeg skal svare dem: Nej, han er ikke gået, han sidder her og hepper.

Jeg er en pissedårlig taber vedrørende Ferrari kontra Mercedes. Det véd kammeraterne, og de mobber og driller mig, jeg er nemlig stor fan af Ferrari – mest vogn 5 Vettel. Min største drøm er at gæste Monza-banen. Når jeg engang får råd, er det øverst på to do-listen.

Støj, larm og dækrøg – når Formel 1-sæsonen begynder, er det tid til ræs, folkens. Er du klar, Kevin Magnussen? Han er en pissedygtig kører. Respekt herfra. Dog er jeg fuldblodsitaliener bosat i smukke Danmark, og jeg er et stort miljøsvin, når sæsonen starter.

At være veganer og dyrke sin hobby, nemlig ræs, er det ikke ok? Jeg er splittet. Hvordan pokker kan jeg være F1-multifan og samtidig gå op i miljøet? Hold nu kæft, Stephanie, siger jeg til mig selv. Du er et dobbeltmoralsk miljøsvin.