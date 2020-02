Stop det, for helvede - det her tænder mig helt vildt af

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Megafonens blogger Stephanie Star, foredragsholder og tidligere botox-dronning, bliver ofte spurgt, hvad der tænder hende. Nu svarer hun én gang for alle.

Jeg er ikke til dating via SoMe, hverken portaler, sms eller mms. STOP DET. Mød mig IN REAL LIFE- ANDET TÆNDER MIG SGU IKKE!

Er godt gammeldaws, og min opdragelse omkring partnerskab gør nok, at jeg vælger anderledes end de fleste. Det er min personlighed. Jeg skal se, mærke, høre og føle. Og ikke igennem en masse led af SoMe; NEJ TAK, så starter den røvkedelige proces, og jeg forsvinder.

Jeg tænder ikke på at få beskeder på Messenger, for der kan jeg ikke mærke personen. Stop det, for helvede. Det tænder mig helt vildt af. Det rager mig, om du skriver, du vil give mig en middag til 78.000 kroner på d’Angleterre. En besked på Facebook får jeg altså ikke stiv klitoris af.

Når man dater via SoMe synes jeg, at man springer nogle vigtige led over. Jeg ved knap nok, hvad det der Tinder er for noget.

Jeg er til fysisk flirt, altså via blik og attitude – jeg lader mig ikke påvirke af penge eller status ...

Jeg tror på kærligheden, jeg er åben. I 2020 vil jeg være åben for partnertiltrækning og forelskelsen - jeg har tidligere haft en masse muligheder, men det har ikke været den rigtige.

Jeg er herreåben

Mit sidste forhold var vidunderligt, dog mistede jeg magien og forelskelsen - jeg er en stormflod med masser af passion og til tider en vulkan, der spyr ild og flammer. Men med hang til Italiensk lidenskab, er feminin og kender min plads, dog er jeg moderne og går ind for demokrati. Og når jeg er i et forhold, er min mand ikke i tvivl om min troskab.

Min erfaring fra sidst er, at det gik fra elskov til en masse venskabsdage, som jeg ikke vil leve uden. Men jeg voksede fra min tidligere partner. I dag søger jeg ikke, men jeg er herreåben for gensidig tiltrækning, og at Amor med pilen skal kigge forbi.

Kvinder er fra Venus og mænd er fra Mars - jeg må klart være en mand så, for jeg har bukserne på i forholdet, men der skal være en naturlig dynamik. Partnerskabet skal kende sine grænser, i kærlighedens navn. Loyalitet er ekstremt vigtigt, ellers tabes jeg - som italiener er jeg en vild kvinde med hang til at passe huset, rammerne, familien og forholdet, og manden må gerne beskytte og give masser af omsorg.



Understellet burde bafle

Efter min medvirken i diverse tv-programmer og min eksponering i diverse kulørte blade har jeg fået et boom af invitationer! Bliver smigret, så understellet nok burde bafle, men jeg er ski ikke så nem, når det gælder mænd, jeg er pisse overlegen. Fordi jeg kan.

Kærlighed skal passes. Det handler ikke om manglende lyst til min partner eller om sex, men derimod at min partner manglede troen på sig selv. I min kærlighed er det vigtigt, at manden ikke hele tiden måler sin mandighed. Manden skal være sikker og ikke urolig. Jalousi er en pest for menneskeheden, gå dog fra hinanden uden uro for pokker, nemmere sagt end gjort. Men det virker!

Alt i alt handler det om mangel på opmærksomhed. Hvis de tre faktorer, kærlighed, tryghed og sex, ikke er til stede, så kan man fristes til utroskab.



Mænd er født jægere, og de skal jage deres bytte - for det meste. Og kvinder tiltrækkes af at blive jaget, sådan er det bare, men hold balancen og alt med måde, undtagen når du i starten bliver forelsket - så er hjernen sindssyg og fyldt med kemiske hormoner, der går ned hos mænd i én hjernecelle, nemlig pikken, og hos kvinderne fissen og hjertet. Uden at dømme har vi sgu nok lidt af det hele alle sammen.