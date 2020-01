Test dig selv: Er du dum nok til at blive realitystjerne?

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. I denne uge giver ernæringsekspert, krammeterapeut og selvudnævnt manderetsforkæmper Per Brændgaard sin holdning om reality-tv til kende

Næst efter krigspropaganda forklædt som nyheder er reality-tv nok den type tv, der kan give mig mest trang til at kaste op.

Jeg har gang på gang advaret min teenagedatter - med større eller mindre held - om, at man bliver dum af at se reality-tv. Jeg kalder det konsekvent for dum-tv i stedet for reality-tv. Det er dumskab for åben skærm. Folk, der skaber sig dumt, fordi det gør dem kendte og rige. Reality-tv er helt vildt iscenesat og så langt fra virkeligheden, som man kan komme. Det er kunstige konflikter og primitiv følelsesporno om ligegyldige emner.

Dumskolen: For dig der vil være kendt

Reality-tv er måske det mest synlige symbol på den udbredte dumhedskultur, der præger Danmark i dag. Jeg har tit joket med, at jeg vil lave en dumskole, hvor folk kan lære at være dumme og især opføre sig dumt, så de kan få sig en karriere i medieverdenen.

Det er ikke så svært, da det nuværende uddannelsessystem kvæler ethvert forsøg på selvstændig kritisk tænkning om noget som helst. Det skete, da 13-skalaen blev erstattet af 12-skalaen. Efter 13-skalaen skulle man udføre en selvstændig præstation for at få 13. Nu skal man bare være god til at kopiere for at få topkarakterer hele vejen op til og med universitetet. Ikke engang på ph.d.-niveau behøver man at tænke kritisk. Man skal bare være god til matematik og statistik. Al den originale tænkning sker, inden et ph.d.-forløb går i gang!

Per Brændgaard foreslår at åbne en dumskole - se i bunden, om du kan bestå. Foto: Elona Sjøgren

På min dumskole skal eleverne også lære at finde deres egen dumstil. Altså deres egne områder, hvor de kan tosse rundt, mens kameraerne følger dem i deres meningsløse, overfladiske liv. Det kræver faktisk en hel del intelligens at være dum på den måde, der skal til for at få succes i et realityprogram. Mine elever skal derfor også lære at skjule, hvor kloge de i virkeligheden er, da det vil ødelægge deres karriere fuldstændig, hvis deres klogskab blev afsløret.

Test dig selv: Er du dum nok?

Det første kursus på dumskolen består i, at eleverne i en periode på tre måneder på deres sociale medier og i det offentlige rum udelukkende må beskæftige sig med noget på denne liste:

Tøjmode og skønhedspleje

Træning og mærkelige kostplaner

Byture, druk og sex.

Hvis man består første kursus, kan man gå videre til andet kursus, der består i at komme med dumme kommentarer om:

Andre mennesker (især andre der også vil være kendte), f.eks.: 'Ih, du er bare lækker, mand. Du ligner ham der kongen med de nye klæder!'

Personlige mål og ambitioner, f.eks.: 'Jeg har skiftet efternavn til Kenter. Min numerolog siger, at hun engang hjalp en eller anden Tommy frem ved at skifte til det navn.'

Verdens store begivenheder, f.eks.: 'Jeg er ligeglad med krig. Jeg vil bare være rig.'

Må dumskaben være med dig.