Unge venner, tag for guds skyld IKKE en uddannelse!

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Joy Fryd kom ind i mediebranchen uden en uddannelse - det ville hendes 17-årige jeg ikke have troet

Mens debatten fortsat raser om, hvorvidt ledige akademikere skal tage job i Netto eller ej, priser jeg mig lykkelig over aldrig at skulle udsættes for en lignende løftet pegefinger. For det første fordi jeg ikke er akademiker, og for det andet fordi jeg slet ikke har en uddannelse. Overhovedet, forstås. Og jeg kan kun anbefale mine unge venner at følge mit eksempel.

Da jeg tidligere på ugen mødte op til min første samtale på Jobcentret - der i øvrigt var et behageligt møde, da jeg betaler til en A-kasse, hvorfor jeg blev behandlet som et menneske og ikke en trussel mod nationens kontanthjælpssikkerhed - havde jeg forvildet mig ind til akademikerne, der havde et tre timer langt møde fra 9-12 foran sig. Da jeg er ufaglært, blev jeg imidlertid vist ind i et tilstødende lokale, hvor jeg til min glædelige overraskelse blev personligt betjent:

'Ja, men jeg har jo kigget på dit cv, Joy, så dig er jeg ikke bekymret for,' lød det, og efter 15 minutter kunne jeg tage hjem igen.

Og hvad står der så på mit cv? Ikke noget sindsoprivende, men kunne jeg rejse ti år tilbage i tiden og fortælle 17-årige Joy, der netop er droppet ud af 10. klasse, at hun i fremtiden vil blive alt i mediebranchen fra statistkoordinator til radioassistent, tv-vært, journalist og copywriter, ville hun næppe tro mig. For det kan man da ikke uden en uddannelse?

Well. Det skulle da lige være, hvis man gjorde det alligevel.

Jeg har ganske vist fundet vej ind i en branche, hvor det er nemmere at få en chance på sine blå øjne end i andre fag, og jeg medgiver, at det er at foretrække, hvis ens hjernekirurg har gjort sig den ulejlighed at studere faget, inden vedkommende svinger skalpellen.

Af nøjagtigt samme årsag forstår jeg ikke, at grunduddannelsen i medicin er kortere end den til for eksempel cykelsmed, når sidstnævnte netop bør kunne læres ved ganske enkelt at smede cykler. Men det skal død og pine hedde 'cykelmekaniker' og kræve både snit og uddannelsesparathed snarere end erfaring og interesse.

Måske lever jeg i en osteklokke. Kun én gang er jeg blevet konfronteret med mine manglende eksamener, og det var ikke engang i forbindelse med et job, jeg søgte. Tværtimod. Under en middag for nogle år siden fortalte jeg min bordherre, en revisor, om min alternative karrierevej, til hvilket han bemærkede:

'Ja, jeg havde jo aldrig selv ansat én med sådan et patchwork-cv som dit.'

Jeg lod den hvide, ciskønnede, heteroseksuelle mand i 50’erne (for hvem ellers havde svaret sådan?) slippe for en jobansøgning og stjal i stedet hans hundrede procent nøjagtige beskrivelse af mit arbejdsliv, som jeg siden har brugt flittigt og høstet mange point for.

Det skal i sagens natur tages med et gran salt, når jeg opfordrer mine unge venner til at droppe uddannelsen som jeg selv, for jeg taler naturligvis kun om den formelle. Jeg mener nemlig bestemt, at jeg har (ud)dannet mig; jeg har bare taget flere køre- end teoritimer.

Lad mig derfor slutte med et lille tankeeksperiment, hvor vi mødes på midten:

Hvad, hvis et led i den snorlige studievej (for det er den, vi efterstræber, ikke?) var at droppe uddannelsen, bare kortvarigt, til fordel for et - i mangel på bedre ord - mesterlæreår direkte efter grundskolen?

Altså en obligatorisk periode med helt almindeligt arbejde, men i særligt oprettede stillinger for de unge, så de kan møde samfundet gennem en dagligdag med konkrete arbejdsopgaver og ligeværdig kontakt med voksne mennesker, de kan spejle sig i. Måske de endda hurtigere vil blive studie-/jobafklarede. Og hvis ikke, ja, så har de under alle omstændigheder fået noget på cv'et (der, om ikke andet, passer til det sted i livet, de er).

Jeg mener bare: Vi er simpelthen ved at studere os så langt ud på et overdrev, at man en dag vil kunne ansætte en landmand, der aldrig før har set en ko.

I så tilfælde kan det selvfølgelig være, at vedkommende trods alt har god erfaring med at håndtere højreb fra sin studierelevante tid i Netto - jeg kigger på dig, beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.