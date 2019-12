Vrede mod curlingforældrene: - Hold nu kæft med de huer

Megafonen er Ekstra Bladets blogger-univers, hvor vi ikke er bange for at være højtråbende og komme tæt på alle emner. Sasha Klæstrup er træt af alle curlingforældrene, der gerne går lidt for langt for deres unger

Nu er det snart ved at være jul, og jeg elsker jul!

Hvis julen havde været varm med en masse solskin, havde det helt klart været min yndlingsårstid. Desværre er det altid så skidekoldt.

I år skal vi samles hos min søster og spise en masse lækker mad, danse rundt om juletræet og åbne en masse gaver. Det er seriøst det bedste, der findes.

Min datter på otte år spurgte, hvad jeg glæder mig allermest til. For mig er det virkelig at være sammen med mine børn og familie - og så maden. Jeg elsker mad.



Til jer, der så nu tænker: 'Ej, hun kan da ikke holde jul, fordi hun er islamisk gift,' kan jeg sige, at jo, vi holder jul, og min mand gør også.

Mine børn skal ikke mangle juletraditioner, bare fordi min mand er muslim. Heldigvis har jeg en mand, som ikke vil tage noget fra mig eller mine børn.

Denne jul vil jeg selvfølgelig også komme ind på debatten omkring de der Tinka-huer.

Hvad sker der for forældre, som vil gøre alt for, at deres børn får den hue? Hvis de ikke kan få den, ja, så brokker de sig på nettet. Hvad fanden er det for en måde at opføre sig på over for vores børn?



Min datter har hue-kort, men vi kan ikke få en hue hernede. Det er min datter helt med på.

Jeg har heldigvis opdraget hende godt. Hvis I synes, I gør det godt som forældre, ved at jeres børn ser, hvordan I opfører jer på grund af en hue, så skal I nok tænke jer om igen.



Sæt det lige i perspektiv

Der sker så mange syge ting rundt i verden, men vi skal koncentrere os om en fucking hue, man kan lave selv.

At man vælger at gå så meget op i det, bestemmer man selv, men jeg er så glad for, at jeg har en datter, som tænker 'skidt pyt'.

Det ville jeres børn sikkert også gøre, hvis I ikke skulle blæse det sådan op.



Der er også forældre, som nu vælger at sælge de her Tinka-kort. Den forstår jeg ikke - hvorfor ikke bare give dem til en familie, der mangler?

Hvornår er vi mennesker blevet så grådige? De kort har du jo faktisk fået gratis med, da du handlede.

Dine varer blev ikke dyrere af at sige ja tak til de kort. Jeg tænker ikke, at du tog ned for at handle kun for kortenes skyld.

Jeg tænker, at du faktisk manglede det, du skulle købe. Jeg håber, at folk tænker sig om, inden de begynder på de her ting. Og husk så altid på: Monkey see, monkey do. Dine børn ser, hvad du gør, og de vil altid gøre det samme.



Nå, nu har jeg brokket mig nok, og det skal ikke sluttes af sådan, når det er jul.

Jeg vil ønske jer allesammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår, og husk at nyde det. Hvis I vil gøre noget ekstra godt i julen, så tænk på andre end jer selv.