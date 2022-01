Meningsmålinger slagter Boris Johnson efter festskandaler

Noget tyder på, at det britiske regeringsparti, Det Konservative Parti, er blevet hårdt ramt af den seneste tids skandaler vedrørende fester i premierministerboligen på Downing Street.

Oppositionspartiet Labour bliver i en meningsmåling spået den største føring over regeringspartiet siden 2013.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I den seneste meningsmåling lavet af Opinium står Labour til 41 procent af de britiske stemmer. Det Konservative Parti svømmer rundt omkring de 31 procent.

Partiets leder - premierminister Boris Johnson - har i den seneste tid været ramt af et virvar af skandaler.

Historierne drejer sig om en række fester og sociale sammenkomster, der er foregået på Downing Street 10.

Det har vakt ramaskrig, fordi de er foregået i en periode, hvor England var så hårdt ramt af restriktioner, at familier ikke engang kunne mødes på tværs af husstande.

Medierne har også for alvor slået kløerne i Johnson.

Tidligere på ugen skrev den britiske avis The Guardian om, hvordan der var fest på Downing Street 10, mens landets dronning, dronning Elizabeth, sørgede ene og alene over sin afdøde mand, prins Philip.

Johnson var ikke med til de to fester, men har alligevel undskyldt offentligt over for dronningen.

Labour har længe krævet Johnsons afgang på grund af festerne.

Og selv i hans egne rækker lyder der en sønderlemmende kritik af den 57-årige premierminister.

Den tidligere konservative minister Johnny Mercer har tidligere sagt til The Guardian, at afsløringen af den første fest var 'ydmygende', mens hans partikollega Martin Reynolds sagde, at han var 'rasende'.

- Jeg har ingen anelse om, hvad disse folk tænkte på, sagde han.