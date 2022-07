Mexico City beslaglægger største fund af kokain nogensinde

Politiet i den mexicanske hovedstad, Mexico City, har gjort sig et fund, som sætter rekord for den lokale politistyrke i det nordamerikanske land.

1,6 ton kokain kunne politiet beslaglægge. Det er mere, end politiet nogensinde har fundet i Mexicos hovedstad.

Det fortæller den øverste chef for Mexico Citys sikkerhedsafdeling, Omar Garcia Harfuch.

Fundet var 'med længder den største beslaglæggelse af kokain i Mexico City nogensinde', siger han til et hold af journalister.

Kokainen blev fundet ved en motorvej i udkanten af Mexico City. Her havde gerningsmænd gemt den i hemmelige rum på to trailere.

Den foreløbige efterforskning tyder på, at kokainen er kommet med skib fra det sydamerikanske land Colombia til den mexicanske havneby Puerto Escondido, som er en køretur på cirka 12 timer syd for hovedstaden.

Omar Garcia Harfuch siger, at en del af kokainen formentlig skulle distribueres i Mexico City, men at en del af det skulle videre nord mod USA.

Han tilføjer desuden, at fire mistænkte bandemedlemmer fra den nordvestlige del af landet er blevet anholdt i sagen.

Det er anden gang alene i juli, at politiet i Mexico sætter hårdt ind mod landets narkokarteller. For bare to uger siden anholdt politiet 14 mistænkte bandemedlemmer og beslaglagde både våben og narkotika i den sydlige del af Mexico City.

De fleste af dem, som er blevet anholdt, er mistænkt for at være en del af det famøse Sinaloa-kartel.

17. juli anholdt mexicansk politi desuden den kendte narkobaron Rafael Quintero, som menes at indtage en ledende rolle i Sinaloa-kartellet.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP var der tale om en beslaglæggelse af 1,6 ton kokain. Andre nyhedsbureauer som Reuters og tyske dpa melder om, at fundet var på 1,5 ton kokain.