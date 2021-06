Mexicos højesteret afkriminaliserer cannabis

Mexicos højesteret har mandag ophævet et forbud mod cannabis til eget forbrug.

Det står klart, efter at 8 ud af 11 dommere har stemt for at afkriminalisere cannabis.

Højesteretsdommen kommer, efter at den mexicanske kongres mislykkedes med at få en lov igennem, der legaliserer brugen af cannabis for voksne, inden en fastsat tidsfrist 30. april.

Loven blev godkendt af kongressen i marts, men manglede en endelig godkendelse fra senatet. Efter den missede tidsfrist blev vedtagelsen af lovforslaget udskudt, hvilket er sket flere gange de seneste måneder.

Retten har nu givet Mexicos parlament en ny frist for at vedtage loven om legalisering af cannabis endeligt og samtidig lukket et lovmæssigt vakuum, der skal forhindre, at folk bliver straffet for at bruge cannabis i den mellemliggende periode.

Med afgørelsen vil det stadig være ulovligt at sælge cannabis i Mexico, men voksne, der ønsker at forbruge og dyrke cannabis, kan søge om tilladelse hos myndighederne.

Omvendt vil personer, der sælger eller besidder mere end fem gram cannabis, fortsat kunne straffes.

Den nye lov vil, hvis den som ventet bliver endeligt vedtaget i parlamentet, afslutte mere end 100 års cannabisforbud i Mexico, der er hårdt plaget af vold relateret til narkokarteller.

Den latinamerikanske nation med 126 millioner indbyggere kan blive det tredje land i verden til at få et lovligt cannabismarked efter Uruguay og Canada.

Medicinsk forbrug af cannabis har været tilladt i Mexico siden 2017.