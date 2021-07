Miami begraver de første ofre for fatalt bygningskollaps

Flere hundrede sørgende var tirsdag samlet i en fyldt kirke i Miami Beach for at mindes to små piger og deres forældre, som blev dræbt i bygningskollapset i Surfside for næsten to uger siden.

52-årige Marcus Guara, 42-årige Ana Guara, tiårige Lucia og fireårige Emma er de første af de hidtil 36 bekræftede dødsofre fra ulykken, der bliver begravet.

Under gudstjenesten i St. Joseph Catholic Church blev familien husket som en sammentømret familie, der nød de simple ting såsom gåture på stranden.

Familien omkom, da det 12-etager høje lejlighedskompleks Champlain Towers South i Surfside kollapsede om natten til den 24. juni lokal tid.

Marcus Guaras fætter, Peter Milián, fortæller, at han ser en formildende omstændighed i det faktum, at familien døde sammen.

- Hvor ironisk det end lyder, tror jeg virkelig, at Gud holdt hånden over dem ved ikke at lade dem lide uden Lucia og Emma, siger han om det omkomne forældrepar.

- Jeg ved, at der lige nu er mødre og fædre derude, som forsøger at håndtere det ubærlige tab af deres elskede, tilføjer han.

109 personer savnes fortsat.

Tidligere tirsdag sagde embedsmænd, at kraftig vind havde besværliggjort redningsarbejdet. De advarede samtidig om, at chancen for at finde overlevende er meget lille.

Chef for brandvæsenet i Miami-Dade County Alan Cominsky fortalte, at redningsarbejdere ikke har fundet nogen luftlommer under murbrokkerne.

Ifølge brandchefen har redningsarbejdere indtil videre fjernet mere end 124 ton murbrokker fra stedet.

Siden bygningskollapset for 12 dage siden er ingen blevet reddet ud i live.

Redningsarbejdet blev genoptaget mandag, efter at resterne af den delvist sammenstyrtede boligblok blev sprængt væk sent søndag aften lokal tid.

Myndighederne i Miami besluttede lørdag, at resterne af bygningen skulle rives ned, fordi der var risiko for, at den ville styrte sammen og bringe redningsmandskabet i fare.

Desuden er der bekymring for den tropiske storm Elsa, der ventes at nærme sig det vestlige Florida onsdag morgen lokal tid.