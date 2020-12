Michaels vanvittige julebil: Alle vinker og klapper

1 af 11 Den festlige julelupo har ostet 5-6000 tusinde kroner at lave for den garvede mekaniker, men trods de mange lys, bruger den ikke mere end 300 WAT. Foto: Ernst van Norde

2 af 11 Det har taget cirka fire arbejdsdage at lave Lupoen om til et kørende lysshow. Foto: Ernst van Norde

3 af 11 - Det startede tilbage i 2016. Der var der nogle gutter i Viborg, som holdt noget juletræf. Der kunne man vinde alle mulige konkurrencer - blandt andet mest pyntet bil, fortæller Michael, som vandt nærmest alle priser det år. Foto: Ernst van Norde

4 af 11 - Der har nok været fem ud af 5000, som har haft ondt i røven over, at jeg ikke er blevet kaldt til syn, siger Michael. Foto: Ernst van Norde

5 af 11 I år er Michaels bil blevet en sand attraktion: - I dag skal jeg til Haderslev og vise den for et center for senhjerneskadet. I morgen aften har jeg seks steder, som jeg skal hen til her på Djursland. fortæller mekanikeren fra Mesballe. Foto: Ernst van Norde

6 af 11 - Jeg vil aller helst have gjort det gratis, men nu er det bare stukket helt af. På lørdag skal jeg for eksempel til Ringkøbing, siger Michael, der er begyndt at tage kilometerpenge for at komme ud med bilen. Foto: Ernst van Norde

7 af 11 Det er ikke kun på bilen, Michael kan lide lys: - Jeg har sænket loftet ti centimeter derhjemme, og sat en LED stribe hele vejen rundt langs kanten af væggene. Det sidder oppe på loftet, men lyser ind mod væggen og nedad. Jeg kan skiftet farve på det, og det kan spille i takt med musik. Foto: Ernst van Norde

8 af 11 Der er særligt et sted, som har overvældet Michael på hans tur rundt i Danmark: - Der var en villavej i Skødstrup ved Aarhus, hvor der var en dame, som ville sørge for, at dem der boede på vejen ville komme ud og kigge. Hun sagde, at der måske kom omkring 100. Da jeg drejede ind ad vejen - wow... Det var vanvittigt. Der stod måske 300 mennesker, og børnene løb rundt og alle vinkede. Foto: Ernst van Norde

9 af 11 Efter jul har Michael et par enkelte ting, som han skal ud til. Derfor bliver julelyset først pillet af første weekend i januar. Foto: Ernst van Norde

10 af 11 Nu hvor Michael er blevet en attraktion, har han i samarbejdet med sit arbejde, Mesballe Autocenter, lavet en konkurrence, hvor børn kan aflevere deres juleønske hos julemanden i kanen. I løbet af december trækkes der lod om vinderne til tre gavekort hos BR. Foto: Ernst van Norde