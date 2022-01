Michelin-kok med ny McDonald's-burger

McDonald's har lavet en ny burger i samarbejde med Michelin-kokken Jonathan Berntsen fra restauranten The Samuel i Hellerup.

Det bliver en boeuf bourguignon-burger og kommer til at hedde Homestyle Beef Burgundy by Berntsen.

Til dem, der ikke er så velbevandrede i det franske køkken, er boeuf bourguignon en fransk simreret, som blandt andet indbefatter rødvin, oksekød og kartoffelmos.

Boeuf bourguignon. Foto: Shutterstock

Michelin-kokke er normalt ikke noget, man typisk forbinder med McDonald's. Men det skræmte ikke Jonathan Berntsen væk.

Ufattelig sjovt

- Jeg vil gerne indrømme, at jeg lige skulle tænke mig om, inden jeg kastede mig ud i projektet. Men jeg endte med at fokusere på, at det var et ufatteligt sjovt projekt. Det er ikke hver dag, at verdens største restaurantkæde kommer med et sådant tilbud, så det måtte jeg sige ja til, forklarer han til Ekstra Bladet.

- Har du gjort dig overvejelser om eventuelt kritiske røster, der måtte mene, at en fastfood-burger og Michelin-mad er uforenelige. At du sælger ud?

- Nej, jeg er ikke bange for, at nogen vil synes, jeg sælger ud. Selvfølgelig får man penge for det arbejde, man laver, men i sidste ende har jeg ikke gjort det for pengenes skyld. Det har været en lang proces, der startede helt tilbage før corona.

Jonathan Berntsen er heller ikke bange for at forvirre sit nuværende klientel.

- Det er klart, at det er to forskellige ting. Når man kommer ind på The Samuel, er det jo enten, fordi det er en særlig begivenhed, eller fordi man går op i finere madlavning. Der er det jo trods alt anderledes end på McDonald's, hvor man skal have noget mad hurtigt, der også gerne må smage rigtig godt. Men det er jeg sikker på, at folk godt kan gennemskue.

Kæmpe forskel

Om processen med at lave burgeren siger Jonathan Berntsen.

- Der er kæmpe forskel på at lave mad på The Samuel og så fremstille, hvad jeg mener er en rigtig god tømmermands-burger på McDonald's. Jeg begyndte med at bede om ti forskellige slags løg, ti forskellige slags rødvin og så videre. Første dag var frustrerende, fordi det var svært at ramme den rigtige smag. Men så begyndte jeg fra en ende af med at lave en sauce, som jeg ville lave den på The Samuel, og jeg synes helt ærligt, at vi har ramt den lige i røven.

Den nye burger er med oksebøf, kartoffelmayo, grillede løg, friske tomater, forårsløg og sidst, men ikke mindst rødvinssauce.

Det er første gang, at McDonald's laver en burger med rødvin i. Faktisk er der en alkoholprocent i burgeren på 0,14 procent.

Beef Burgundy Burger. Pr-foto

Katherine Diez og andre boeuf bourguignon-fans må dog vente til næste uge, før det bliver muligt at sætte tænderne i den nye burger. 18. januar vil burgeren kunne købes over hele landet.