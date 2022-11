Midtvejsvalget: Vigtige maskiner i stykker

En femtedel af de maskiner, der skal tælle stemmerne op i valgkredsen Maricopa County i Arizona ved tirsdagens midtvejsvalg, er i stykker.

Det er netop denne valgkreds, som for to år siden var centrum for daværende præsident Donald Trumps påstande om, at der var blevet snydt med stemmerne.

Maricopa County omfatter storbyen Phoenix og er Arizonas mest folkerige valgkreds.

Som bekendt tabte Trump præsidentvalget i 2020 til demokraten Joe Biden.

Men det var kun 10.000 stemmer, der skilte dem fra hinanden i Arizona.

Trump hævdede i et søgsmål efter 2020-valget, at stemmemaskinerne i netop Maricopa County var upålidelige.

Derfor kan det puste til især republikanske vælgeres mistillid til optællingen, at det tirsdag er her, at maskinerne i 40 ud af 223 valglokaler ikke registrerede stemmer korrekt.

- Vi har omkring 20 procent af valgstederne, hvor der er et problem med optællingen, siger Bill Gates, der er formand for de valgtilforordnede i Maricopa County.

Han understreger, at de defekte maskiner ikke kommer til at påvirke valgets integritet. De stemmesedler, der ikke kan tælles på maskinerne nu, placeres i en aflåst boks og tælles op på andre maskiner senere, siger han.

Men i Arizona, der traditionelt har stemt republikansk, har mange af partiets vælgere en stærk skepsis over for, om alt nu også gik rigtigt til for to år siden.

Den skepsis forstærkes af, at hver femte maskine brød ned.

- Nu sker det igen, siger en republikansk vælger, der ikke vil oplyse sit navn.

Også den 82-årige Donald Newton siger, at han mistænker, at der var snyd med stemmerne i 2020. Og han frygter, at det kan ske igen i år.

- De maskiner burde have været testet og skulle have fungeret for længe siden, siger han.

Trump fastholder sin påstand om, at der blev snydt ved valget for to år siden. Blandt andet i Maricopa County. En påstand, som de republikanske kandidater ved tirsdagens midtvejsvalg bakker op om.

Der er aldrig fremlagt bevis for, at der var fejl eller snyd forbundet med optællingen for to år siden.

Men i år har der været selvbestaltede observatører med våben, som har stået vagt ved stemmebokse i Arizona, hvor vælgerne kan lægge deres brevstemmer. De stod der, til en dommer gav dem ordre til at holde afstand.