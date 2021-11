Migranter stormer hegn: Frygter diktator står bag

To store grupper af migranter er brudt igennem flere hegn på grænsen mellem Polen og Hviderusland.

Det oplyser det polske nyhedsbureau PAP sent tirsdag lokal tid.

Bureauet citerer den lokale radiostation Bialystok for, at dusinvis af mennesker skulle have ødelagt hegn nær landsbyerne Krynki og Bialowieza og gået ind over grænsen.

Europas sidste diktator, Hvideruslands præsident Aleksandr Lukasjenko, menes at stå bag.

Ifølge talskvinde for polsk grænsepoliti lykkedes det tirsdag aften to store grupper af migranter at bryde ind over grænsen til Polen. Nogle blev fanget igen og sendt til Hviderusland, mens andre slap væk, lyder det. Foto: Handout/Reuters

Læger hjælper en ældre kvindelig migrant på grænsen til Polen. Foto: Wojtek Radwanski/Ritzau Scanpix

Ført tilbage

Byerne ligger cirka 92 kilometer fra hinanden. Radiostationen citerer selv en talskvinde fra det polske grænsepoliti. Hun fortæller, at grænsehegnene og andre barrierer i begge tilfælde blev revet ned med vold.

Tyske Bild har ligeledes rapporteret fra området.

Nogle af de involverede migranter blev fanget og ført tilbage til Hviderusland, mens andre havde held til at flygte, tilføjer hun.

Tusindvis af migranter er de seneste uger marcheret mod den polske grænse. Videoer på sociale medier viste tirsdag, hvordan hundredvis af dem var fanget i frysende temperaturer i grænselandet mellem de to nationer.

Polen nægter migranterne at rejse ind i landet og har de seneste uger sendt hundredvis af betjente til grænsen som forstærkning.

Landet har også rejst pigtrådshegn i et forsøg på at forhindre migranterne i at komme ind i landet ulovligt.

Hvideruslands mangeårige præsident Aleksandr Lukasjenko (tv.) Foto: Sasha Mordovets/Ritzau Scanpix

Han hjælper dem

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, krævede tirsdag, at migranterne får lov at rejse ind i Polen.

Præsidenten beskyldes af EU for at have orkestreret krisen.

Ifølge EU's ledere hjælper Lukasjenko migranterne med deres forsøg på at krydse grænserne til EU-lande. Ifølge EU gør han det som hævn for, at EU har indført sanktioner mod hans styre.

Lukasjenko bliver også beskyldt for at flyve folk ind fra lande som Syrien, Afghanistan, Libyen og Irak og sende dem mod EU's grænser.

Dette har præsidenten benægtet.

Som følge af situationen planlægger EU i øjeblikket at indføre nye sanktioner mod Hviderusland. Blandt andet mod landets flyselskab Belavia.

i 2020 var der voldsomme demonstrationer mod Lukasjenko i Hviderusland ...