Migranter vil udnytte amerikansk grænseåbning til at søge asyl

Hundredvis af migranter er ankommet til mexicanske grænsebyer forud for USA's åbning af sine grænser til blandt andet Mexico.

Fra mandag vil den mere end 3000 kilometer lange grænse mellem USA og Mexico være åben for ikke-essentielle rejser efter en 20 måneder lang nedlukning i forsøget på at bremse smittespredning med covid-19.

Men det er usandsynligt, at det lykkes migranterne at krydse grænsen og søge amerikansk asyl.

Ifølge Jose Garcia, der er leder af en migrantlejr i grænsebyen Tijuana, betyder grænseåbningen kun, at folk med de rette papirer og visum må krydse grænsen.

Alligevel vil flere gøre forsøget.

- De (migranterne, red.) har ikke lyttet til os, og de ønsker ikke at vente, siger Jose Garcia.

Han fortæller videre, at antallet af migranter i lejren er steget med en tredjedel, siden genåbningen af grænsen blev offentliggjort 15. oktober.

Tusinder fordrevet

Mange af migranterne i Tijuana fortæller, at de har været nødsaget til at flygte fra volden i delstater som Michoacán og Guerrero.

- Vi vil gerne over grænsen. Jeg kan ikke være i Mexico længere. Der er alt for meget vold her, siger Andrea Morales, der har boet i migrantlejren i en måned.

9700 mexicanere blev fordrevet af vold i 2020. Det er en stigning på over en tredjedel sammenlignet med året før.

Pandemien og det øgede antal asylansøgninger har betydet, at tusindvis af migranter tilbringer flere måneder i Mexico, hvor de venter på svar på deres ansøgninger.

Præsident Joe Biden har haft en markant mindre hård tone over for migranter end sin forgænger, Donald Trump.

Men han har ikke desto mindre opfordret migranter uden de nødvendige tilladelser til at lade være med at forsøge at krydse den sydlige grænse til USA.