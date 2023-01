Mike Tyson anklaget for at tæve og voldtage kvinde i limousine

En kvinde fra den amerikanske delstat New York har lagt sag an mod den tidligere bokser Mike Tyson, som hun anklager for at have voldtaget ham.

Det viser retsdokumenter, som er indgivet til en domstol i New York.

I dokumenterne fortæller kvinden, at hun mødte den verdenskendte bokser på en natklub 'tidligt i 1990'erne'.

Kvinden fulgte efter Mike Tyson ud i hans limousine. Ifølge kvindens beretning tævede bokseren hende her, inden han voldtog hende.

- Som resultat af Tysons voldtægt, led jeg og lider jeg stadigvæk af fysiske, psykiske og følelsesmæssige skader, siger hun.

Kvindens identitet er anonymiseret i retsdokumenterne. Hun går efter en erstatning på fem millioner dollar, som svarer til godt 34,2 millioner danske kroner.

Hverken Mike Tyson eller hans advokater har kommenteret søgsmålet.

Annonce:

Det er indgivet i forbindelse med en lov, som er vedtaget i New York, som tillader ofre for seksuelle forbrydelser at søge om erstatning, selv om forbrydelsen skulle falde for forældelsesfristen.

Tyson blev født i 1966 i den New York City-bydelen Brooklyn. Han havde en turbulent barndom, inden han fik sine aggressioner ud gennem boksning, hvor han i 1980'erne vandt utallige verdensmesterbælter inden for sværvægtsboksning.

Han er kendt for sin kompromisløse stil, sin hurtige fremfærd og ekstremt hårde slag.

Han afsonede fra 1992 en fængselsdom på tre år for at have voldtaget fotomodellen Desiree Washington, som var 18 år, da det skete.

Efter afsoningen kæmpede han med bokseformen og formåede ikke at holde fast i sine titler. Han er især kendt for en boksekamp mod Evander Holyfield, hvor han endte med at bide en del af sin modstanders øre af.

Grebet af depression og misbrug blev han i de følgende år ved med at skabe overskrifter - ikke mindst på grund af et enmandsshow, hvor han beskrev sit livs mange op- og nedture.

Annonce:

I dag arbejder han i cannabisindustrien, hvor han har sit eget mærke af produkter. Han er desuden vært på podcasten 'Hotboxin''.