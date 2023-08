Militæret i Niger lukker luftrummet

Militærjuntaen i Niger oplyser sent søndag aften, af den har lukket luftrummet over det vestafrikanske land

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Juntaen, som i slutningen af juli gennemførte et kup mod Nigers præsident, henviser til, at der er risiko for en militær intervention fra den vestafrikanske samarbejdsorganisation Ecowas.

Opdateres...