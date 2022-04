Militærfly med faldskærmshold udløser evakuering af Kongressen

Et militærfly med faldskærmsspringere, som skulle lave en opvisning under en baseballkamp i Washington D.C., udløste onsdag en sikkerhedsalarm ved den amerikanske kongresbygning.

Alarmen forårsagede en evakuering af Kongressen.

Det oplyser politiet.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, kalder alarmen for en 'skandaløs og skræmmende fejl' fra den amerikanske luftfartsmyndigheds (FAA) side.

Hun mener, at FAA burde have underrettet Kongressens politi om den planlagte faldskærmsopvisning.

Pelosi fortæller, at Kongressen vil gennemgå konklusionerne i en efterforskning af hændelsen for at fastslå, hvad der gik galt.

Onsdag aften lokal tid oplyste Kongressens egen politistyrke, at det havde spottet et fly, som udgjorde en 'sandsynlig trussel' mod kongresbygningen.

Få minutter senere oplyste samme politi, at der ikke længere var nogen trussel, og at Kongressen var blevet evakueret ud fra et forsigtighedsprincip.

Senere onsdag aften oplyste politiet i Washington D.C., at der var tale om et fly med medlemmer af den amerikanske hærs faldskærmshold, The Golden Knights.

Faldskærmsspringerne hoppede senere ud af flyet over baseballholdet Washington Nationals' stadion, Nationals Park, godt halvanden kilometer væk fra Kongressen.

- Den unødvendige panik forårsaget af denne tilsyneladende forsømmelighed var særlig skadelig for ansatte, der stadig kæmper med traumet efter angrebet på deres arbejdsplads den 6. januar, udtaler Nancy Pelosi i en erklæring sent onsdag aften lokal tid.

Det sker med henvisning til et dødeligt stormløb på kongresbygningen den 6. januar 2021.

FAA har afvist at kommentere onsdagens hændelse.