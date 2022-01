Mindst 12 dræbt ved panikløb i tempel i Indien

Mindst 12 mennesker blev dræbt og 13 blev kvæstet, da der udbrød panik i et tempel i Indien tidligt lørdag blandt tusindvis af pilgrimme, som var samlet til bøn.

Folk blev mast og trampet til døde ved et panikløb i nattemørket klokken tre om morgen lokal tid (klokken 22.30 dansk tid) i området ved Vaishhno Devi templet i den indiske del af Kashmir.

- Folk faldt over hinanden. Det var svært at se, hvis ben og arme, der var viklet sammen med andres, siger øjenvidnet Ravinder, som kun ønsker at oplyse en del af sit navn.

- Jeg hjalp med at få otte af de dræbte ud, da ambulancerne var ankommet en halv time efter panikløbet, siger han og tilføjer, at han var heldig at overleve.

Mindst 14 er blevet indlagt. Lokale regeringstalsmænd siger, at antallet af omkomne kan stige.

En lokal embedsmand siger, at der var trængsel på stedet på grund af en særlig ceremoni i forbindelse med nytåret, men dette bekræftes ikke af andre.

Titusindvis af mennesker besøger dagligt templet nær byen Katra, som er et af Indiens vigtigste pilgrimsmål. Antallet af besøgende er på grund af pandemien blevet begrænset til 25.000 dagligt.

Der er indledt en efterforskning af ulykken, som angiveligt skyldtes dårlig planlægning på stedet. Der var forlydender om, at der var udbrudt håndgemæng mellem grupper af pilgrimme.

I et tweet udtrykker den indiske premierminister, Narendra Modi, sorg over ulykken, og han kondolerer alle, der blev ramt af den.

Modis hindunationalistiske regering har investeret store beløb i forbedringer af infrastrukturen ved templerne i Indiens storbyer.

Der ligger millioner af templer og hellige bygninger i landets storbyer, byer og landsbyer - selv i Himalaya og junglerne i den sydlige del af landet.

Ved to panikløb i indiske templer i 2008 blev over 370 hinduister dræbt. Ved to andre i Kerala i 2011 og i Madhya Pradesh to år senere blev over 100 dræbt.